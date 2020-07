Rio avisa que Portugal "já fez asneiras a mais" e exige garantias sobre hidrogénio

O presidente do PSD, Rui Rio, durante o debate parlamentar sobre o Estado da Nação, na Assembleia da República © Mário Cruz/Lusa

O presidente do PSD avisou que Portugal "já fez asneiras a mais" e pediu hoje garantias de que não haverá "mais 'negócios da China'" no investimento na produção de hidrogénio, que classificou como "projeto extremamente perigoso".

"Nós não temos condições para aventuras nem para ideias megalómanas", defendeu Rui Rio, na sua pergunta ao primeiro-ministro, António Costa, no arranque do debate do estado da nação no parlamento.

A intervenção inicial de Rio foi totalmente dedicada a este assunto, à exceção de uma pequena ironia sobre a intervenção inicial de António Costa, em que este apelou à esquerda para uma base de entendimento sólida.

"Quase não resisti a comentar um pedido de casamento de papel passado ali com PCP e BE, mas vou ater-me à minha ideia sobre um projeto que o Governo anunciou e que considero extremamente perigoso", afirmou.

O líder do PSD questionou que, na estratégia nacional sobre o hidrogénio, o Governo preveja investir "sete mil milhões de euros", valor próximo do da Alemanha, nove mil milhões de euros.

"Pode assegurar na Assembleia da República que, para a produção de hidrogénio, não vamos assistir a rendas garantidas, leia-se excessivas, que aconteceram no governo Sócrates, pode garantir que não vai repetir os mesmos erros?", questionou.

Na resposta, António Costa assegurou que Portugal vai ter "uma posição liderante" na produção de hidrogénio verde na Europa porque o país tem "condições naturais para o fazer" e porque tal representa um "fator importante para a mobilização da indústria nacional e para a valorização geoestratégica" do país.

"O leilão que abrimos gerou intenções de investimento privado de 16 mil milhões de euros, a contrapartida de investimento público são 400 milhões de euros ao longo de dez anos", afirmou, considerando que tal significa que haverá uma "ajuda pública mínima" comparativamente ao dinheiro privado.

O líder do PSD questionou ainda António Costa sobre a razão de o Governo querer concentrar a "fatia de leão" do investimento previsto em Sines.

"Porquê, quando os custos do transporte de hidrogénio são brutais? E porquê em Sines, será que em Sines porque este negócio interessa mais à EDP do que aos portugueses?", interrogou Rui Rio.

O líder do PSD alertou que o Produto Interno Bruto DO PAÍS vai cair "mais de 10%, a dívida pública vai aumentar para mais de 130% e a taxa de desemprego do país é uma incógnita".

"Fizemos asneiras a mais, Portugal fez asneiras mais, por isso desta vez não podemos falhar", apelou, aludindo a processos como os da PT, da TAP ou do Novo Banco.

Para Rio, "mais eólicas sim, mais energia solar sim, hidrogénio sim, agora com o mercado a funcionar e não com o contribuinte a pagar".

"O que devia ser prioridade era a abertura do mercado ibérico ao resto da Europa através dos Pirinéus", defendeu.

O líder do PSD pediu então garantias ao primeiro-ministro de que não haverá "leilões para novas rendas garantidas" quer para a produção de hidrogénio, quer para outras energias renováveis.

"Pode-nos garantir que não haverá mais negócios da China?", perguntou Rio, gerando muitos protestos na bancada do PS.

António Costa não respondeu diretamente a estas questões, defendendo que Portugal "tem de responder aos desafios imediatos, mas com visão estratégica" e precisou que 30% dos fundos comunitários "têm de ser associados a investimentos associados a alterações climáticas".

"Portugal tem condições únicas para ser o grande produtor de hidrogénio verde na Europa, porque dispõe dos recursos fundamentais para a hidrólise do hidrogénio verde: água abundante no mar e energia solar particularmente barata", destacou, salientando que 54% da energia que o país consome já é renovável.

No domingo, o Governo anunciou que recebeu 74 intenções de investimento na fileira industrial do hidrogénio no montante de 16 mil milhões de euros, o equivalente a 7,5% do PIB português.

Segundo um comunicado do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, estes dados, provisórios, dizem respeito a projetos de empresas portuguesas e europeias, abrangendo toda a cadeia de valor, com participações dos setores público e privado, e mobilizando grandes empresas, PME (Pequenas e Médias Empresas), agentes de inovação e de investigação.