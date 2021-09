Rio considera que PSD ganhou em todas as frentes e fala em "excelente resultado"

© José Coelho/EPA

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou esta segunda-feira que o partido teve "um excelente resultado" nas eleições autárquicas de domingo, afirmando que "ainda pode ser melhor".

"O PSD teve um excelente resultado nestas eleições que ainda pode ser melhor do que aquilo que já é neste momento", afirmou Rio, numa referência ao resultado ainda incerto em Lisboa, em declarações aos jornalistas na sede nacional do PSD.

O presidente do PSD defendeu que o partido cumpriu todos os objetivos traçados - mais votos, mais eleitos e encurtar a diferença para o PS - "contra sondagens e comentadores".

Neste momento, afirmou, o PSD já recuperou 31 concelhos que não liderava em 2017 e perdeu 15.

"Estamos em muito melhores condições de ganhar as eleições de 2023"

O líder do PSD defende que o partido saiu mais forte destas eleições e está em melhores condições de ganhar as próximas.

"Estamos em muito melhores condições de ganhar as eleições de 2023. Futuro que ficou provado que se resolve com verdade, propostas e com um discurso genuíno e sincero. Isto é para aqueles que, quando me veem falar com sinceridade, dizem que sou um ingénuo que não percebe nada de política", disse.

Rui Rio afirmou também que Carlos Moedas merece um abraço e os parabéns pelos resultados que já obteve. "Quero estar com ele ainda antes de saber o resultado final", revelou o presidente do PSD, poucos momentos antes de, em plena conferência de imprensa, ter sido informado de que a vitória de Moedas estaria praticamente certa.

Sobre o seu futuro como líder do partido, o social-democrata argumentou que hoje é dia de eleições autárquicas, que nada têm a ver com a vida interna do partido. "Isso terá o seu tempo próprio", rematou.

Questionado sobre se se vai recandidatar à liderança do PSD, Rui Rio diz que não mistura "as coisas".

"Tivemos uma campanha autárquica e não falei de outra coisa que não da campanha autárquica", sublinhou.