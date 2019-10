© Miguel A. Lopes/Lusa

A comissão permanente e a comissão política do PSD vão reunir-se na próxima quarta-feira, a partir das 15h, para analisar os resultados eleitorais dos sociais-democratas nas Legislativas de 6 de outubro. A reunião foi convocada por Rui Rio, confirmou a TSF.

Num momento em que Luís Montenegro já se assumiu como candidato à liderança do PSD, o núcleo duro do partido liderado por Rio vai analisar a percentagem de 27,9% alcançada na votação do último domingo.

O vice-presidente do PSD Nuno Morais Sarmento classificou na quarta-feira o resultado do partido nas eleições como "curto", mas defendeu que Rui Rio tem "mais bagagem e competência técnica" para liderar o partido do que Luís Montenegro.

"Foi um bom líder parlamentar, nada contra isso. Não gosto de julgar negativamente, mas reconheço outra bagagem, outra competência técnica, outra experiência, até outra capacidade de merecer a confiança dos portugueses a Rui Rio do que a Luís Montenegro", afirmou em entrevista à RTP3.

Dez meses depois de ter desafiado o presidente do PSD a ir a eleições diretas, Montenegro quebrou o silêncio e tomou posição. Em entrevista à SIC, o antigo líder parlamentar anunciou que será candidato à liderança do partido nas próximas eleições diretas.

"Vou assumir as minhas responsabilidades, serei candidato nas próximas diretas", disse depois de ter comentado o resultado do PSD nas últimas legislativas.

"O resultado que o PSD obteve no passado domingo foi um mau resultado e acontece na sequência de uma estratégia política que falhou, que já tinha sido evidenciada nas eleições europeias", criticou, acrescentando que o resultado do PSD "deixa pouco espaço para o partido se afirmar como alternativa política ao Governo do PS".