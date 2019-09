Por Carolina Rico com Filipe Santa Bárbara 26 Setembro, 2019 • 12:55 Partilhar este artigo Facebook

Manhã de calor no Ribatejo, é dia de encher de lama os mocassins de fivela. Acompanhado por três campinos e a comitiva habitual, Rui Rio apanhou boleia de uma debulhadora nos campos de arroz de Santo Estêvão.

É para "ceifar o PS que só nos dá palha há quatro anos", nas palavras do deputado Duarte Marques.

O pó dos sapatos, Rui Rio sacudiu-o a dançar uma modinha de fandango, "O Cavalinho". A coordenação não é a melhor, mas o líder do PSD mostra que já está no ritmo. Até porque a lição foi simples: "dois para a frente, dois para trás e encaixa no sítio".

No fim, há arroz doce para recuperar energias e uma mensagem para António Costa, que esta quarta-feira voltou a trazer o diabo para a campanha: "a governação que tivemos no tempo da troika é fruto de uma desgovernação completa que tinha havido no anterior governo socialista, com José Sócrates, e aí é que está a responsabilidade dos momentos maus que passámos ".

"Isso marcou muitos portugueses e as pessoas falam nisso com um certo medo, como se isso pudesse acontecer outra vez. O PS, consciente que ainda há esse fantasma, ontem tentou cavalgar essa ideia."

"Obviamente que sabe que não está a falar verdade, significa que está a perder o pé em alguma coisa", criticou, em declarações aos jornalistas.."O que o líder do PS disse ontem num comício demonstra já - e não gosto de exagerar nas palavras - um certo desespero."

Então, com os sociais-democratas no Governo o diabo não regressa? "Se o PSD ganhar e se eu for primeiro-ministro as pessoas podem ficar descansadas porque a governação será completamente diferente porque não temos cá nenhuma troika dentro".

"O PSD naturalmente não vai cortar pensões de reforma nenhuma, não só isso, como está no nosso programa muito claramente que, no mínimo, manteremos o poder de compra das reformas, o que significa aumentá-las pelo menos ao nível da inflação, e o mesmo é válido para os salários da função pública", assegurou.

No meio de um arrozal, tal como no meio do Alqueva, se o eleitor quiser ver Rui Rio mais facilmente o apanha na televisão. Por distribuir ficaram os lápis, panfletos e autocolantes, abandonados numa caixa que alguém carregou em vão.