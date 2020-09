"O candidato que o país precisa". Rio declara apoio a Marcelo para as presidenciais

O presidente do Partido Social Democrata, Rui Rio © Luís Forra/Lusa

"Marcelo é o candidato que o país precisa neste momento". Palavras do presidente do PSD aos conselheiros nacionais reunidos em Olhão, oficializando aquilo que ele próprio já tinha vindo a dizer há algum tempo.

Completando que o atual Chefe de Estado é "o único candidato da estabilidade" e que "o apoio do PSD é evidente", o presidente do PSD apresentou uma moção da Comissão Política Nacional para que o Conselho Nacional oficialize o apoio do partido a Marcelo, isto porque é a este órgão que compete decidir sobre este tema.

Na moção a que a TSF teve acesso, a direção do partido escreve que Marcelo Rebelo de Sousa é "o candidato que dá mais garantias de equilíbrio e unidade nacional no quadro da crise que Portugal atravessa", e que todos os outros candidatos já conhecidos representam "projetos de rutura".

A Comissão Política considera ainda que "é normal que, ao longo do primeiro mandato, o PSD não tenha estado sempre concordante com todas as posições políticas por ele assumidas", mas estão "conscientes de que o exercício do mais alto cargo da nação implica uma ação política transversal e desligada de fidelidades partidárias".

Lembrando que "os portugueses, maioritariamente pedem estabilidade, ponderação e moderação aos decisores políticos e rejeitam as ameaças de crises políticas artificiais que em nada contribuem para a superação da crise", a moção encabeçada por Rui Rio nota que "o superior interesse nacional" terá de se sobrepor "às estratégias partidárias, aos projetos e ambições pessoais e às derivas radicais que dividem em vez de unir e mobilizar os portugueses para os desafios que os tempos difíceis anunciam".

No final da intervenção de Rui Rio, palmas dos militantes presentes, mostrando que independentemente da formalização com a votação, o apoio é claro. Na votação que foi antecipada, houve 70 votantes com 61 votos a favor e 9 abstenções.

E as autárquicas?

Sobre autárquicas, Rio disse à entrada que era capaz de aflorar o tema na reunião com os conselheiros, no entanto, ao que a TSF apurou, apenas referiu que se trata de eleições "fundamentais" para o partido. Nada de novo, portanto, àquilo que tem vindo a dizer desde sempre.

Entretanto, o secretário-geral do partido que é o coordenador da comissão autárquica submeteu à aprovação deste órgão uma proposta para mandatar a Comissão Política Nacional "celebrar acordos quadros nacionais de coligação bem como ratificar as coligações eleitorais autárquicas (...) que se revelem necessários ou convenientes". A proposta foi aprovada com larga maioria, apenas houve 2 abstenções.

No entanto, a proposta de José Silvano é já posta em cima da mesa porque com a situação de pandemia, poderá não ser possível realizar outra reunião deste órgão até ao final do ano. Pelo historial, não deverá mesmo haver mais nenhuma reunião do Conselho Nacional até 2021, basta pensar que a última reunião foi em novembro de 2019.