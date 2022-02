Rio defende via diplomática na Ucrânia e diz-se "totalmente de acordo" com Guterres

Rui Rio © LUSA

O presidente do PSD defendeu nesta terça-feira que "não pode haver outra via que não a diplomática" para a situação de tensão entre Ucrânia e Rússia, manifestando-se "totalmente de acordo" com a posição expressa por António Guterres.

"Totalmente de acordo com António Guterres. Não pode haver outra via que não a diplomática, para lá do respeito pela integridade territorial de todos os países. Para mim, numa guerra nunca há vencedores, só há vencidos", escreveu Rui Rio, na sua conta oficial na rede social Twitter.

Na segunda-feira, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou que uma guerra na Ucrânia seria "desastrosa" e disse que ofereceu os seus bons ofícios para encontrar uma solução diplomática para a tensão atual.

"Estou profundamente preocupado com o aumento das tensões e especulações sobre um possível conflito militar na Europa. O preço em sofrimento humano, destruição e dano à segurança europeia e global é demasiado alto para ser contemplado", disse Guterres.

A crise entre a Rússia e o Ocidente foi desencadeada pelo destacamento de mais de cem mil tropas russas para próximo da fronteira da vizinha Ucrânia.

O Ocidente acusou a Rússia de tencionar invadir novamente a Ucrânia, depois de ter anexado a península ucraniana da Crimeia em 2014.

Os EUA alertaram, na sexta-feira, que a Rússia podia atacar a Ucrânia "a qualquer momento" e aconselharam os seus cidadãos a sair do país, no que foram seguidos por vários governos, incluindo o de Portugal.

A Rússia, que nega qualquer intenção de invadir o país vizinho, garantiu nesta terça-feira que algumas das suas forças mobilizadas durante semanas perto da fronteira com a Ucrânia começaram a regressar aos seus quartéis de origem.

