Rio diz que AR podia ter ido "mais além" ao só debater e votar medidas da Covid-19

© Mário Cruz/Lusa

Por TSF com Lusa 13 Março, 2020 • 17:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do PSD defendeu esta sexta-feira que o parlamento podia ter ido "mais além" e apenas fazer o debate e votação de matérias relacionadas com o novo coronavírus para "dar o exemplo" aos portugueses.

No final de uma reunião com a Associação Nacional de Freguesias, na sede nacional do PSD, Rui Rio foi questionado se concordava com a decisão da conferência de líderes de manter o funcionamento do parlamento apenas "com alguns ajustamentos", reduzindo os plenários (em vez de três serão dois na próxima semana) e fazendo as comissões em salas menores.

Depois da decisão de manter os trabalhos parlamentares na próxima semana, Rui Rio admite que teria ido mais longe. Reportagem de Raquel de Melo 00:00 00:00

Na resposta, o presidente e líder parlamentar do PSD começou por enunciar o seu princípio no combate a esta pandemia: "Na dúvida, ia sempre mais além do que pode parecer necessário".

"Em minha opinião, mas sou um de 230 deputados, teria ido mais além, isso é que é coincidente com o que defendo", disse.

Para Rui Rio, na quarta-feira apenas seria necessário fazer "um pequeníssimo debate" que permita alterar a lei para a compra de material fundamental sem ser necessário visto do Tribunal de Contas.

"Tenho a certeza de que toda a gente está de certeza de acordo, o debate é mínimo, a votação tem de ser feita. Tirando essa votação e esse pequeno debate, se dependesse de mim, teria ido mais além. Eu, não só como presidente do PSD, mas como deputado, quero ter o comportamento que os portugueses também devem ter, que é evitar o contacto", afirmou.

Questionado se o "ir mais além" significaria encerrar o parlamento ou apenas funcionar a Comissão Permanente do parlamento, Rio voltou a enunciar o princípio.

"O que possa eliminar, devo eliminar. Relativamente ao parlamento, sei que não se pode eliminar tudo, porque é no quadro do combate ao vírus que é preciso fazer uma reunião e uma votação, a partir daí estava disponível para abdicar, só ficar o estritamente necessário", afirmou.

Questionado se estaria disponível para abdicar do potestativo (direito de fixar a ordem do dia) do PSD na quarta-feira, sobre cuidados paliativos, respondeu: "Obviamente".

"O plenário precisa de reunir ou não, precisa, já agora também o que era suposto debater? É-me indiferente", afirmou.

Com o cancelamento da reunião plenária de quinta-feira, as eleições para escolher o novo líder parlamentar do PSD passam para quinta-feira.

Sobre as medidas anunciadas na quinta-feira à noite e esta madrugada pelo Governo, Rio disse acreditar que foram "as necessárias e possíveis" neste momento e destacou já um efeito positivo.

"Tiveram acima de tudo um efeito que é as pessoas perceberem a dimensão do que está a acontecer, já vemos muito menos gente na rua", afirmou, elogiando que não tenha sido necessário tomar uma medida mais coerciva para a maioria das pessoas entenderem o que é preciso fazer.

Rui Rio elogiou a intervenção do PSD no debate parlamentar de atualidade de hoje de manhã pedido pelo CDS-PP, feita pelo deputado e médico Ricardo Baptista Leite e que procurou explicar às pessoas o que têm de fazer: "Evitar ao máximo o contacto com as outras pessoas".

Sobre a sua agenda como presidente do PSD, Rio disse que já desmarcou algumas iniciativas - hoje estava previsto reunir-se com presidentes de concelhias em Rio Maior -, mantendo apenas as reuniões que permitem às pessoas estar na mesma sala com alguma distância social, como foi o caso da de hoje com a ANAFRE.

O número de casos confirmados em Portugal de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, subiu hoje para 112, mais 34 do que os contabilizados na quinta-feira, e os casos suspeitos duplicaram para 1.308.

Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), dos 1.308 casos suspeitos, 172 aguardam resultado laboratorial.

Há ainda 5.674 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Entre as medidas anunciadas pelo Governo, destaca-se a suspensão de todas as atividades letivas presenciais, a partir de segunda-feira, nas escolas de todos os graus de ensino e a declaração do estado de alerta em todo o país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

A restrição de funcionamento de discotecas e similares, a proibição do desembarque de passageiros de navios de cruzeiro, exceto dos residentes em Portugal, a suspensão de visitas a lares em todo o território nacional e o estabelecimento de limitações de frequência nos centros comerciais e supermercados para assegurar possibilidade de manter distância de segurança foram outras das medidas aprovadas.

Já tinham sido tomadas outras medidas em Portugal para conter a pandemia, como a suspensão das ligações aéreas com a Itália.