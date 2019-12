Rio diz que não votará contra o OE2020 só por ser uma proposta de um Governo PS

O Presidente do Partido Social Democrata, Rui Rio © Manuel de Almeida/Lusa

Rui Rio garante que PSD não deve votar contra o Orçamento do Estado só por ser um Governo do PS. Para o líder do PSD, não faz sentido que os sociais-democratas façam uma oposição destrutiva que bloqueie propostas de outros partidos.

"Estou totalmente em desacordo que a oposição, seja ela qual for, neste caso a do PSD, deva ser uma oposição destrutiva e completamente bloqueada. Ou seja, que vote contra tudo só porque vem do Partido Socialista ou do PCP", explicou Rui Rio.

Rui Rio defendeu que o partido tem de fazer uma oposição credível

O presidente do PSD falou numa sessão pública com militantes, este sábado à tarde, em Viana do Castelo. Palavras que surgem depois de Miguel Albuquerque ter dito que os deputados do PSD Madeira estão disponíveis para votarem a favor do Orçamento do Estado para o próximo ano caso o Governo responda a algumas pretensões do arquipélago.

O líder do PSD Madeira avisa desde já que os deputados da região só darão luz verde ao Orçamento do Estado caso o Executivo de António Costa ceda no financiamento de metade do novo hospital do Funchal, mas também em matérias como a regulamentação da lei para os madeirenses pagarem 86 euros pelas viagens aéreas para o continente e a ligação marítima entre o Funchal e Lisboa, durante todo o ano.

Feitas as contas, se os três deputados do PSD Madeira se juntarem aos 108 do Partido Socialista, ficam a faltar apenas 19 votos para o documento ser aprovado. Votos que o Governo pode tentar conquistar no grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que conta com 19 deputados eleitos.