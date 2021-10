Rio diz que proposta do Governo é tão má que "é melhor não haver Orçamento"

O presidente do Partido Social Democrata (PSD), Rui Rio © Estela Silva/Lusa

À entrada para o debate do Orçamento do Estado para 2022, Rui Rio afirmou que a proposta é tão má que mais vale ser chumbado. Para o líder social-democrata as prioridades do país devem ser apoiar a produção e a criação de riqueza.

"O país precisa é de apoiar a produção, a criação de riqueza, e depois de ter criação de riqueza é que pode distribuí-la. Aquilo que este Governo faz é o contrário: distribui para lá daquilo que ele próprio tem e por isso é que continuamos com uma dívida pública sempre a crescer que vai comprometendo o nosso futuro. Entre um Orçamento que agrava cada vez mais esta situação, que vai no sentido anterior mas ainda mais reforçado, é melhor não haver Orçamento", explicou Rui Rio.

Para o social-democrata é impossível que o Orçamento do Estado seja aprovado. Isso só aconteceria se algum dos partidos de esquerda perdesse "fortemente a cara".

"Não me parece que isso vá acontecer. De qualquer maneira, amanhã à tarde é que a decisão está tomada. O que me parece é que aquilo que o Presidente da República tem dito é óbvio. Havendo crise e o Orçamento chumbando temos de resolver o problema o mais depressa possível. Ninguém entenderia que o país agora se arrastasse sei lá eu quanto tempo", afirmou o líder do PSD.

Sobre o impacto que esta crise política pode ter nas eleições internas do PSD, Rio descarta qualquer responsabilidade no caso de o Orçamento do Estado não passar na quarta-feira.

"Fiz aquilo que estava ao meu alcance, avisei. Tenho já muitos anos de experiência política, percebi perfeitamente que esta situação não era a mesma dos outros orçamentos. Custa-me até a acreditar que quem tenha um mínimo de experiência política não tivesse percebido isso logo. Neste momento o Orçamento ainda não reprovou. Enquanto isto não estiver claro não ponho o carro à frente dos bois. Vou participar no debate do Orçamento, amanhã há votação e, a partir daí, logo se vê", acrescentou Rui Rio.