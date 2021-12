As apostas de Rio: Baptista Leite em Lisboa, Sofia Matos no Porto e o regresso de Paulo Mota Pinto

Rui Rio © José Coelho/Lusa (arquivo)

Por Judith Menezes e Sousa 07 Dezembro, 2021 • 13:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O médico e deputado Ricardo Batista Leite, em Lisboa e Sofia Matos no Porto são duas das apostas de Rui Rio para as próximas eleições marcadas para 30 de janeiro.

A lista inclui ainda o regresso de Paulo Mota Pinto, presidente do Conselho Nacional do PSD, que corre por Leiria. O jurista, antigo juiz conselheiro do Tribunal Constitucional e ex-deputado tem sido referido como hipótese para uma candidatura à Presidência da Assembleia da República, em caso de uma maioria de direita.

Ricardo Batista Leite foi o nome com que o PSD concorreu nas autárquicas em Sintra. Já Sofia Matos ganhou destaque na bancada do PSD substituindo agora no Porto, Hugo Carvalho (que passa a número um por Viseu).

Na lista divulgada a poucas horas da reunião, onde os nomes vão estar sob escrutínio dos conselheiros nacionais do PSD, existem repetentes, como nomes do núcleo duro de Rui Rio, como dos vices André Coelho Lima, em Braga e Isaura Morais em Santarém e também Adão Silva, que tem liderado a bancada do PSD, volta a concorrer por Bragança.

Rui Rio mantém as apostas em círculos como Setúbal, com Nuno Carvalho e Coimbra com Mónica Quintela.

A sul novas caras: em Évora, o PSD apresenta, em Portalegre, o líder da jota local João Pedro Luís (membro da assembleia municipal de Portalegre), em Évora, corre Sónia Ramos (vereadora na câmara municipal de Estremoz)e em Beja, fica a estreia de Henrique Silvestre, 33 anos, engenheiro agrónomo e empresário agrícola.

Enquanto em Faro, avança o antigo autarca de Vila Real de Santo António Luis Gomes.

Outros nomes desta lista são Jorge Mendes (Viana do Castelo), Artur Soveral de Andrade (Vila Real), António Topa Gomes (Aveiro),Gustavo Duarte (Guarda), Cláudia André (Castelo Branco)

O advogado Sérgio Marques é o nome escolhido para liderar a lista de deputados pela Madeira, enquanto, pelos Açores, avança Paulo Moniz, ambos já eram deputados.

Finalmente, Maria Ester Vargas (ciclo da Europa) e Maló de Abreu (círculo fora da Europa) completam as escolhas para cabeças de lista social-democratas.

Esta tarde terá ainda lugar uma reunião da Comissão Política Nacional para aprovação da totalidade dos candidatos. Esses nomes serão submetidos a aprovação final, no Conselho Nacional do PSD que se realiza, esta noite, em Évora.

Veja os escolhidos para cabeça de lista às próximas Legislativas pelo PSD:

Viana do Castelo

Jorge Mendes - economista e ex-presidente da Câmara Municipal de Valença - deputado desde 2019

Braga

André Coelho Lima - advogado, deputado desde 2019 e Vice-Presidente da Comissão Política Nacional do PSD

Vila Real

Artur Soveral de Andrade - advogado e deputado desde 2019

Bragança

Adão Silva - secretário de Estado no XV Governo Constitucional, deputado e líder parlamentar do PSD

Porto

Sofia Matos, advogada - ex-Secretária Geral da JSD e deputada desde 2019

Aveiro

António Topa Gomes - engenheiro civil e Professor Universitário Associado com Agregação na FEUP

Guarda

Gustavo Duarte - engenheiro civil, empresário ex-presidente da Câmara de Vila Nova de Foz Côa e deputado à AR entre 2002-2003

Castelo Branco

Cláudia André - professora, ex-Vereadora da Câmara da Sertã e deputada desde 2019

Viseu

Hugo Carvalho - engenheiro, ex-presidente do CNJ, membro da Assembleia Municipal de Viseu e deputado desde 2019

Coimbra

Mónica Quintela - advogada e deputada desde 2019

Leiria

Paulo Mota Pinto - Jurista, ex-Juiz, conselheiro do Tribunal Constitucional, professor universitário, ex-deputado e presidente do Congresso Nacional do PSD

Santarém

Isaura Morais -Vice-presidente do PSD, licenciada em Gestão de Recursos Humanos, ex-Presidente da Câmara de Rio Maior e deputada desde 2019, presidente da Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local

Lisboa

Ricardo Baptista Leite, médico, ex-vereador da Câmara de Cascais e vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD

Setúbal

Nuno Carvalho - gestor e Empresário, licenciado em Direito e deputado desde 2019

Portalegre

João Pedro Luís - estudante, ,embro da Assembleia Municipal de Portalegre e Presidente da JSD de Portalegre

Évora

Sónia Ramos - jurista, vereadora na Câmara Municipal de Estremoz e presidente da CPD de Évora

Beja

Henrique Silvestre - engenheiro agrónomo

Faro

Luís Gomes - professor universitário, ex-presidente da Câmara de Vila Real de Santo António

Madeira

Sérgio Marques - advogado, ex-Membro do Governo Regional da Madeira, ex-deputado ao Parlamento Europeu e deputado desde 2019

Açores

Paulo Moniz - engenheiro Eletrotécnico, ex-presidente da Ordem dos Engenheiros dos Açores e deputado desde 2019

Europa

Maria Ester Vargas - licenciada em Germânicas, ex-deputada à Assembleia da República, ex-conselheira da embaixada de Portugal em Berna

Fora da Europa

Maló de Abreu - médico, primeiro presidente da AAC pela JSD em 1979 e deputado desde 2019