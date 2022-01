Rio garante PSD ao centro e acusa o PS de abrir a porta "aos extremos"

© Mário Cruz/Lusa

Debaixo do arco da Rua Augusta, em Lisboa, Rui Rio subiu ao púlpito depois de fazer a tradicional descida do Chiado, acompanhado por milhares de apoiantes do PSD. Ladeado de Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, e Ricardo Batista Leite, cabeça de lista por Lisboa, vários foram os ilustres que se juntaram à iniciativa que marcou o fim de campanha do PSD.

Manuela Ferreira Leite, Santana Lopes e Jorge Moreira da Silva, quiseram juntar-se e dar apoio ao líder que, Moedas, garante que será "o próximo primeiro-ministro de Portugal. Num discurso muito aplaudido, Rui Rio sublinhou que o PSD está ao centro, recordando os valores do fundador.

"Essa alternativa é a social-democracia, que defende a justiça social, que defende a solidariedade, a tolerância, a igualdade de oportunidades. São estes os nossos valores, desde de Francisco Sá Carneiro até hoje, e são esses valores que vamos defender Portugal, sem extremos nem à direita nem à direita, num partido ao centro, equilibrado e democrata", vincou.

Rio garante que o PSD está "ao centro" e sublinha valores de Sá Carneiro. 00:00 00:00

Antes, tinha deixado um ataque forte ao principal adversário, o Partido Socialista. "O PS vem dizer que o PSD está encostado e refém da extrema-direita. É preciso ter descaramento para dizer isto, quando foi o PS, e não foi há muito porque as autárquicas foram em setembro passado, andou a fazer acordos com o Chega, na autarquia do Entroncamento, em Moura, Sintra e Moita", lembrou.

Rio acusa PS de ter aberto a porta extremos. 00:00 00:00

Rui Rio quis deixar claro que votar à esquerda vai dar ao mesmo. "No domingo, tanto faz votar no Bloco de Esquerdo, no PCP, ou no PS, tudo vai dar ao mesmo sítio, tudo vai dar à renovação da geringonça que nos tem governado desde há seis anos a esta parte. Para tirar o PS do Governo, para substituir António Costa, só há um voto possível, é o voto no Partido Social Democrata", referiu.

