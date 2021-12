Rio "já mostrou que consegue ser eficaz e ganhar eleições", agora "queremos que faça o mesmo" ao PS

Luís Montenegro © Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

O antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro pediu este sábado a Rui Rio que use com António Costa da mesma eficácia que teve com os seus adversários internos e vença as legislativas de 30 de janeiro.

Numa intervenção perante o 39.º Congresso do PSD, que terminou com um aplauso de pé, Montenegro admitiu concordar com Rui Rio de que o PSD poderá viabilizar Governos minoritários do PS, desde que António Costa também assegure o inverso.

"Eu queria-lhe dizer dr. Rui Rio, você já demonstrou cá dentro que consegue ser eficaz e aproveitar as oportunidades para ganhar eleições diretas. E eu que o diga e que o diga também o Paulo Rangel, a quem envio uma saudação amiga", afirmou, referindo-se à condição de ambos de candidatos à liderança do PSD derrotados pelo atual presidente.

Por isso, apelou: "Queremos que faça o mesmo ao dr. António Costa e ao PS."

"Tem um partido todo consigo, vá em frente, Portugal precisa de nós, Portugal precisa de si", afirmou.

Luís Montenegro desafiou ainda Rio a fazer o que chamou de "teste do algodão" a António Costa - de quem disse estar disponível para "fazer o frete" de governar mais dois anos, antes de se candidatar a Presidente da República.

"Esta é a questão central: se o PSD ganhar as próximas eleições e se o PSD formar governo sem maioria absoluta, está o PS disponível para viabilizar dois primeiros orçamentos do Estado?", questionou.

Montenegro disse que até concorda com a disponibilidade já manifestada por Rio de viabilizar um eventual governo minoritário do PS, mas apenas com uma condição.

"O PS e António Costa têm de dizer antes das eleições que farão o mesmo connosco", afirmou, considerando que, se assim não for, os eleitores de centro poderão achar que "é mais seguro" votar nos socialistas.

Luís Montenegro também avisou os mais "incautos": diz que esteve sempre perto, calado mas perto. Hoje está também junto de Pedro Calado nas listas apresentadas no Congresso. "Estive perto dos que precisaram e dos que me procuraram."

O silêncio a que se impôs foi para atingir um bem maior, argumenta. O ex-líder da bancada parlamentar defende que, como antigo candidato à liderança do partido, a postura que lhe cabia era a de recato.

"O meu propósito é ajudar, ajudar o partido, o líder do nosso partido, Rui Rio, e ajudar o país", garante. Tal como Poiares Maduro, Montenegro ataca o PS por ter "saltado o muro" para o outro lado.

