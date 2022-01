Rio já votou e garante não estar preocupado. "Já tenho tantos dias destes no meu currículo"

Rui Rio © Mário Cruz/Lusa

Por TSF 30 Janeiro, 2022 • 12:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Ainda antes de chegar à mesa de voto, no Porto, Rui Rio começou a ironizar, em resposta aos jornalistas. "Aqui não perspetivo nada, à porta da urna só perspetivo que as pessoas votem", responde aos jornalistas o líder social-democrata.

Após votar, Rui Rio rejeitou sentir-se ansioso. "Eu sinto-me bem, não me dói a cabeça, não me dói nada. Estou tranquilo, já fiz tudo o que tinha a fazer." Rio garante que "sinceramente não" está preocupado.

"Já tenho tantos dias destes no meu currículo, tanto a nível local como a nível nacional", salienta. Depois do almoço, Rio desloca-se para Lisboa, esclareceu.

Sobre os níveis de abstenção, o líder do PSD refere que não sabe se tal se deve "à indefinição" quanto à situação pandémica, mas deixa um apelo para que os portugueses votem. "Não sei se será a Covid que está a influenciar isso... É bom para o reforço da democracia se votarem muitos."

Rio admite ainda que tem discurso preparado, mas desvaloriza: os outros candidatos também terão.

Quanto ao debate sobre o dia de reflexão, espoletado pelo Presidente da República, que apoia uma reflexão sobre o assunto, Rio tem oposição divergente: "Sempre fui um apoiante. Simpatizo com essa situação, não simpatizaria com estarmos todos aos gritos às onze da noite de ontem."

Rio também afasta o caráter especial deste ato eleitoral. "[As eleições] são importantes mas todas as eleições são."

Questionado sobre se a ida às urnas lhe inspirou segurança, Rio ironiza: "Ninguém me empurrou, estava ali sozinho. Mais seguro não me poderia sentir." O líder social-democrata aproveitou para sublinhar que a "organização está perfeita" e para pedir às pessoas "que venham dispersas ao longo do dia, mas que venham".

LEIA AQUI TUDO SOBRE AS LEGISLATIVAS 2022