Rio não põe "cascas de banana" no caminho de Costa, mas quer Marcelo exigente

O presidente do Partido Social Democrata, Rui Rio © Miguel A. Lopes/Lusa

Por Filipe Santa-Bárbara 01 Fevereiro, 2021 • 22:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pedir demissão do Governo? "Nem me ocorre fazer uma coisa dessas". A frase é de Rui Rio e é justificada com o atual cenário do país porque, diz o presidente do PSD, "o pior que poderia haver agora era uma crise política em cima da crise pandémica".

Em entrevista à TVI, o líder social-democrata sublinha que Portugal está numa situação em que todos devem "remar para o mesmo lado e ajudar", ainda que "de forma crítica", mas sem criar boicotes. "Não está na hora de tentar pôr cascas de banana ao Governo para ver se a coisa corre mal e ganhar votos com isso, não é para isso que estou aqui, nunca foi na minha vida", diz Rio.

Ainda assim, Rio não se inibe de fazer críticas. Da demissão da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, por causa da indicação do procurador europeu ou até à "azelhice de todo o tamanho" na gestão do plano de vacinação. E é aí que Rui Rio também espera uma mão de Marcelo Rebelo de Sousa.

"Gostava de ver o Presidente da República, no seu segundo mandato, um pouco mais crítico e mais exigente com o Governo", sublinha o líder do PSD dando o exemplo de que Marcelo devia "vir a terreiro" exigir planeamento na gestão da crise sanitária ou nos "ziguezagues" do Executivo em relação à educação e às vacinas.

Das "bazófias" de Ventura ao desvalorizar da extrema-direita

No rescaldo dos resultados eleitorais das presidenciais, Rui Rio tomou nota do que André Ventura gritou na noite eleitoral: "PSD, ouve bem, não haverá Governo de direita sem o Chega".

Perante isto, Rio desvaloriza: "Enquanto for assim, com essas bazófias, acho que estamos bem, nós portugueses, em relação à extrema-direita".

Traçando diferenças com os "irmãos" alemão, espanhol e francês do Chega, Rui Rio crê que a força do Chega possa vir a perder terreno porque "é um partido pela negativa".

"O Chega é um partido porque está inscrito no Tribunal Constitucional, mas é acima de tudo uma federação de descontentes. Une-se pela negativa porque é contra isto, aquilo e aqueloutro. Ninguém consegue ter um partido forte e com eleitorado sustentado quando é pela negativa. Na Alemanha, em Espanha, em França, não é exatamente assim, é muito mais perigoso", aponta Rio.

Feito este diagnóstico, o presidente do PSD continua a defender que não se senta para negociar com o Chega em futuras eleições legislativas: "excluo um acordo com o Chega nos termos daquilo que o Chega neste momento é".

Ou seja, o mesmo argumento já utilizado no passado de que "se o Chega se moderar". E aí, como com qualquer outro partido, Rui Rio nota o que poderia levar para uma negociação. "Cedo em prioridades. Se o meu governo tem estas prioridades, ele pode chegar e dizer que a décima tem de passar para segundo, a oitava tem de passar para sexta...", explica.

Uma coisa é certa: para Rio nenhuma negociação (à direita ou à esquerda) pode atentar contra os valores defendidos por ele, pelo PSD e por Sá Carneiro.

E, mesmo sem ser questionado sobre isso, Rui Rio fez questão de deixar um recado para aqueles que o "andam a aconselhar a olhar para a direita e fazer um discurso mais pesado, mais à direita, para ir captar esse eleitorado mais descontente". "Não faço, não faço, nunca fiz na minha vida", vinca Rio.

"A minha postura não é à direita, sempre fui um homem ao centro. O meu papel e o papel do PSD é captar as pessoas para as minhas ideias, não é mandar fazer um estudo de mercado e dizer aquilo que o estudo de mercado me diz para dizer", conclui o presidente do PSD alertando que não vai fazer "um discurso meramente oportunista e tático".