Rio não quer mais dinheiro público na TAP e está "muito preocupado" com "caos" no SNS

O presidente do Partido Social Democrata (PSD), Rui Rio

O líder do PSD, Rui Rio, garante que se ganhar as eleições "já sabe o que vai fazer" com a TAP. Numa arruada em Castelo Branco, o candidato social-democrata, reitera que se o partido for o mais votado nas eleições de 30 de janeiro, "a prioridade é privatizar" a companhia aérea.

Comparando mais uma vez a TAP ao Novo Banco, Rio frisa que, à partida, o PSD não irá votar a favor de uma nova recapitalização. "Em princípio dizia-lhe que não, mas depende de muitas circunstâncias."

Questionado sobre as demissões dos chefes de equipa de urgência do Hospital de Beja, o presidente do PSD mostra-se "muito preocupado".

"O SNS está a ficar um caos, em termos de gestão, de capacidade de resposta, porque essas demissões na prática o que querem dizer é que os médicos não têm condições para trabalhar", critica.