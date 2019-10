Rio quer aumento das propinas? Duarte Cordeiro diz que sim

© Gustavo Bom / Global Imagens

O líder da federação de Lisboa do PS, Duarte Cordeiro, considerou hoje "absolutamente escandaloso" que o presidente do PSD tenha andado "a esconder" que é contra a redução de propinas, sobretudo quando se aproxima o fim da campanha eleitoral.

"É absolutamente escandaloso que nos últimos dias de campanha nós venhamos a conhecer uma proposta do líder do PSD. Uma proposta que ele andou a esconder. É nos últimos dias de campanha que nós sabemos que o dr. Rui Rio, para além de ser contra a redução das propinas que nós fizemos, por ele, até aumentava as propinas", afirmou.

Na quinta-feira, durante um encontro com estudantes da Federação Académica do Porto, o presidente do PSD, Rui Rio, disse considerar que a redução do custo das propinas foi uma medida eleitoralista da "geringonça", defendendo o aumento das vagas para Medicina.

"É isto que o PSD tem para dizer aos jovens portugueses?", perguntou, durante a sua intervenção no tradicional almoço de encerramento da campanha socialista na cervejaria Trindade, criticando o PSD por não reconhecer que as famílias portuguesas são das que mais contribuem para ter filhos a estudar no ensino superior.

Dirigindo-se aos eleitores que estão indecisos, o também líder da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) e secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares defendeu que "só o PS está em condições de garantir um governo forte, firme e que garanta de forma inequívoca" a resposta "aos anseios e expectativas" destas pessoas.

"O que está em causa nestas eleições é se o PS sairá reforçado. Se há condições, ou não, de melhorar a qualidade de vida de todas estas pessoas, pessoas como nós", concluiu.

Depois do almoço na cervejaria Trindade, a caravana socialista fez a tradicional arruada e descida do Chiado, estando prevista a sua partida às 17:20 de comboio para o Porto, cidade onde decorrerá o comício de encerramento da campanha socialista.