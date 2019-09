Rio quer uma nova colheita no PSD. "Experiência? A minha chega e sobra"

Por Carolina Rico com Filipe Santa-Bárbara 25 Setembro, 2019 • 15:40 Partilhar este artigo Facebook

As pacatas vinhas alentejanas podem ser muito diferentes das do Alto Douro Vinhateiro, mas de copo na mão a pronúncia do norte e o sotaque alentejano são irmãos.

"Aqui em Beja - e eu que sou do Norte - devo dizer que estou particularmente sensível", disse Rui Rio em declarações aos jornalistas à chegada a uma Adega na Vidigueira, onde a comitiva social-democrata parou para almoçar.

"O Alentejo merece mais", reforça. "Com um investimento relativamente reduzido para aquilo que é a escala nacional podíamos dar aqui um impulso muito importante desta região. Dinheiro que muitas vezes é pouco relativamente à Área Metropolitana do Porto ou de Lisboa dava aqui um efeito multiplicador muito grande."

Antes de um passeio entre cubas e barricas de vinho, Rui Rio reiterou as palavras que proferiu esta manhã no Fórum TSF a propósito dos críticos internos, ainda que sem avançar nomes. "As pessoas que durante um ano e tal andaram a procurar destruir o partido, destruir a minha a liderança, chegar à ultima da hora e dizer que apoiam é uma grande hipocrisia."

Está frio na câmara onde os vinhos estão a estagiar e Rio não se quer constipar... ouça a reportagem TSF em Beja 00:00 00:00

A política não é como o vinho. Entre sociais-democratas não há vintage que valha mais do que uma nova colheita. Os candidatos pelo círculo de Beja são, por isso, jovens "sem tiques e sem manhas" para "trazer ar fresco à política".

Sobre Henrique Silvestre Ferreira, cabeça de lista por Beja, o líder do PSD garante que apesar da parca idade já tem trabalho para mostrar, ao contrário dos que têm "muita experiência de aparelho e pouca experiência na vida".

"Experiência já está a minha, chega e sobra", diz Rui Rio.

Por outro lado, admite, "entrarem dois deputados para o PSD em Beja pode ser um bocadinho difícil". Repetindo-se a 6 de outubro o cenário de 2015 o PSD só consegue eleger um deputado, atrás de socialistas e comunistas na contagem dos votos.