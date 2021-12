Rio recupera, mas Costa mantém a preferência para primeiro-ministro

Rui Rio e António Costa © Sara Matos/Global Imagens (arquivo)

51% dos inquiridos nesta sondagem acreditam que António Costa seria melhor primeiro-ministro, Rui Rio fica com cerca de metade das opiniões: 25% escolhem o líder do PSD e outros 25% não expressam opinião.

Mas uma coisa é expressar esta preferência e outra, diferente, é o sentido de voto que é indicado no momento em que ainda falta cerca de um mês para as eleições.

No último mês, António Costa inverteu a tendência de queda que vinha sofrendo e consegue manter uma distância de 25pp para Rui Rio na confiança dos inquiridos para desempenhar o cargo de primeiro-ministro, apesar da subida do reeleito líder do PSD.

Rui Rio sobe, em relação ao mês passado, agora talvez impulsionado pela vitória nas eleições internas.

De notar que, nesta questão sobre em quem os inquiridos depositam mais confiança para ser primeiro-ministro, desce claramente o número daqueles que respondem "nenhum dos dois": eram cerca de 30%, agora não chegam aos 20%.

No frente a frente de Costa-Rio, é o secretário-geral do PS e atual primeiro-ministro quem leva vantagem, na leitura dos inquiridos desta sondagem.

António Costa é considerado "mais influente" (69% contra os apenas 10% registados por Rui Rio) e é " mais próximo das pessoas" para 44% dos inquiridos, enquanto 20% escolhem Rio, neste parâmetro.

Apenas quando se pergunta quem é mais "honesto", existe um empate técnico com ligeira vantagem para Rui Rio: 25% escolhem o líder do PSD, 24% indicam António Costa. Nesta pergunta mais de metade dos inquiridos não expressa opinião.

Numa análise mais fina, Costa domina em todas as regiões, com destaque para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e todas as faixas etárias, económicas e sociais.

O líder do PS é o preferido por mais de metade das mulheres inquiridas nesta sondagem, Rui Rio regista os seus melhores resultados entre os homens.

António Costa recupera terreno junto dos eleitores de esquerda, Rui Rio além do apoio de dois terços dos votantes no PSD, obtém a aprovação de mais de 40% junto dos eleitores do Chega e da Iniciativa Liberal.

No campeonato da avaliação positiva, o Presidente da República reforça a posição nos 64% de aprovação, com valores acima de 80% junto dos eleitores socialistas que superam ligeiramente os valores da aprovação social-democrata.

À exceção das subidas de Costa e Rio, todos os restantes líderes partidários permanecem em terreno negativo.

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, JN e DN com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados a avaliação dos políticos. O trabalho de campo decorreu entre os dias 9 e 13 dezembro. Foram recolhidas 810 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,44%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.