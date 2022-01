Rio responde a Costa sobre o Chega: "Perdeu uma boa oportunidade para estar calado"

Rui Rio falou aos jornalistas durante uma arruada em Évora © Nuno Veiga/Lusa

Rui Rio acusa António Costa de ter voltado a deturpar as suas palavras, desta vez sobre a extrema-direita. O presidente do PSD diz ainda que a conversa sobre animais de estimação são troca de "brincadeiras".

"Não é na brincadeira quando referiu que eu estava refém da extrema-direita. Eu não disse isso. Disse exatamente o contrário. Lá está, ele vem deturpar e vem dizer que eu estou refém da extrema-direita", respondeu Rui Rio durante uma arruada em Évora esta segunda-feira.

Sobre o assunto, o líder social-democrata acredita que o secretário-geral do PS "perdeu uma boa oportunidade para estar calado".

Questionado sobre se o nível do discurso de ambos baixou, o líder social-democrata referiu que "quem baixou o nível foi o PS".

"Ele não baixou o nível quando falou do Zé Albino. Baixou quando disse que eu estava refém da extrema-direita", esclareceu.

Já na tarde desta segunda-feira, António Costa acusou Rio de estar disponível para ficar refém da extrema-direita. "Já tínhamos percebido nos debates que Rui Rio tinha uma certa predisposição para piorar o programa do partido com as cedências que tinha de fazer à IL ou até ao CDS", explicou.

No entanto, segundo o secretário-geral socialista, "o PSD está mesmo disponível para que o seu Governo fique refém da extrema-direita".

Sobre o Chega, Rui Rio é pragmático: "Vamos eleger 230 deputados. Se houver deputados que quiserem votar no meu governo ou orçamento, não vou interromper os trabalhos e pedir ao presidente da Assembleia da República para tirar os deputados da sala para não votar. Se estiverem convencidos votam, se não estiverem convencidos não votam."

O presidente do PSD reitera que não há entendimento possível com o Chega, "a partir do momento em que o Chega diz que só há entendimento se o Chega participar no governo" e isso está "para lá da linha vermelha", para os sociais-democratas. "Não há problema. Está resolvido", disse.

Rui Rio está convencido que os resultados no Alentejo vão ser positivos para o PSD e conta "eleger um deputado em todos os distritos, nomeadamente em Portalegre e em Évora".

A concluir a intervenção, o presidente do PSD voltou a falar no gato. "O que António Costa se esquece é que o Zé Albino pode ir para Lisboa", concluiu.

