Rodrigues dos Santos acusa Governo de dever mais de 900 milhões a agricultores

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos

O presidente do CDS-PP acusou esta terça-feira o Governo de dever a agricultores "mais de 900 milhões de euros" ao abrigo do último quadro de apoios comunitários, considerando que a ministra da Agricultura "não percebe nada da poda".

"Há muitos agricultores que ainda não receberam os fundos comunitários a que se candidataram. Esta ministra da Agricultura não percebe nada da poda. Há mais de 900 milhões de euros que ainda não foram entregues aos agricultores ao abrigo do último quadro comunitário", disse Francisco Rodrigues dos Santos, aos jornalistas, em Évora.

Segundo o líder do CDS-PP, "os agricultores têm de ser apoiados, têm que ter taxas de execução de fundos comunitários a 100 por cento" e não podem "ter uma incerteza horrível face ao futuro".

"Não podemos ter 900 milhões de euros que ainda não foram entregues aos nossos agricultores, porque dependem deles para ter atividade, gerar negócio e criar postos de trabalho", frisou.

Por outro lado, lamentou, "ainda hoje" os agricultores "não sabem qual é o plano estratégico para a PAC [Política Agrícola Comum] que vai executar os fundos do próximo quadro" de apoios comunitários.

E, por isso, alertou, "não sabem como é que vão ser executadas as próximas verbas para se poderem candidatar exatamente aos próximos fundos".

Francisco Rodrigues dos Santos acusou a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, de ter prometido aos agricultores pagar por hectare de cereais e agora mudar "completamente as regras a meio do jogo", e dificultar a vida e esses produtores agrícolas.

"Nós [CDS-PP], que defendemos os setores produtivos, a agricultura, o setor primário, queremos agitar a bandeira do interior, um interior com crescimento económico, com base na atividade do setor primário", rematou.

Francisco Rodrigues dos Santos falava antes de ter participado, juntamente com o presidente social-democrata, Rui Rio, na inauguração da sede de campanha para as autárquicas de 26 de setembro da candidatura aos órgãos municipais do concelho de Évora da coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT.