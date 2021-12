Rodrigues dos Santos acusa PSD de afastar-se de Sá Carneiro por não "escolher" a AD

© António Pedro Santos/Lusa

"O PSD decidiu estar mais próximo de António Costa do que de Sá Carneiro. Podendo escolher a Aliança Democrática, recusou-a." Foi com estas palavras que, no Facebook, Francisco Rodrigues dos Santos reagiu à recusa do PSD em aliar-se com o CDS nas legislativas do próximo mês de janeiro.

Na mesma rede social, o líder centrista garante respeitar "a estratégia" saúda até o que apelida de "clarificação", mas assinala o episódio como uma "oportunidade para o CDS afirmar a única alternativa de direita responsável, aberta a todos os portugueses que querem derrotar o PS".

O diretor-executivo da TSF e comentador de política nacional, Pedro Cruz, considera que, ao evocar o nome de Sá Carneiro, o CDS está a encostar Rio à esquerda. 00:00 00:00

Rodrigues dos Santos clarifica também que "um voto no CDS não servirá para formar um Bloco Central, nem para viabilizar nenhum arranjinho com a esquerda".

A direção do PSD recusou, esta terça-feira, formar uma coligação pré-eleitoral com o CDS.