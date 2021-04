Rodrigues dos Santos diz que CDS está a revolucionar políticas sociais nos Açores

© António Araújo/Lusa

O líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, defendeu esta segunda-feira que o partido, que integra pela primeira vez um governo nos Açores, está a revolucionar as políticas sociais na região.

"[Artur Lima] em tão pouco tempo, tem revolucionado as políticas sociais nos Açores, o que é uma marca que nos orgulha muito a todos nós no CDS a nível nacional", disse o presidente do CDS aos jornalistas, em Angra do Heroísmo, à margem de um encontro com o vice-presidente do Governo Regional e o líder regional do partido, Artur Lima.

O CDS integra uma coligação com o PSD e o PPM que formou Governo nos Açores e tomou posse em novembro de 2020, depois de 24 anos de governação do PS.

Francisco Rodrigues dos Santos destacou o facto de o partido se ter mantido como terceira força política na região, nas últimas legislativas regionais, e de integrar pela primeira vez um Governo nos Açores.

"Este feito deve-se, em primeiro lugar, à liderança carismática, acutilante e com visão de futuro do presidente do CDS/Açores, Artur Lima, que no quadro da vice-presidência do Governo dos Açores tem imprimido a marca da democracia cristã no Governo da região", frisou.

Artur Lima assumiu a vice-presidência, com a tutela da Solidariedade Social, entre outras áreas, e tem, segundo o líder nacional do partido, colocado "os mais frágeis no topo das prioridades".

"Podemos hoje dizer que temos um Governo da Região Autónoma dos Açores que está preocupado com a igualdade de oportunidades, em diminuir as desigualdades sociais e com um forte compromisso na coesão e na solidariedade social", sublinhou.

Francisco Rodrigues dos Santos destacou como exemplo a criação de um programa de apoio aos idosos para que permaneçam na sua habitação, a criação de programas e arrendamento acessível para jovens e a gratuitidade das creches.

"A universalização de creches gratuitas nos Açores é um grande passo para nós invertermos a curva demográfica do nosso país", frisou.

Também o vice-presidente do Governo Regional realçou a importância das medidas elencadas no apoio à natalidade, sublinhando que o apoio "O idoso em casa" é "inovador a nível nacional".

"[Vamos] ter creches gratuitas até ao final da legislatura. Orgulha-nos muito este projeto, que muito vai contribuir para a natalidade, simultaneamente com a ajuda que se vai dar aos casais jovens para terem acesso a uma habitação condigna e poderem constituir a sua família e terem filhos", apontou.

"Este Governo foi uma lufada de ar fresco na Região Autónoma dos Açores e julgo que isso mesmo é reconhecido pelos açorianos e pelas instituições que são agora tratadas com independência e com respeito", acrescentou.