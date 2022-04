Rodrigues dos Santos quer hastear "bandeira da união" sem "ajustes de contas" no CDS

Francisco Rodrigues dos Santos © Manuel de Almeida/EPA

O líder cessante do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, afirmou, este sábado, que quer "hastear a bandeira da união", rejeitando "ajustes de contas", no início do seu discurso no 29.º Congresso do partido, que decorre em Guimarães.

"Na minha militância no CDS, nunca houve nem haverá lugar para ajustes de contas. A vingança é sempre o prazer de um espírito mesquinho e amedrontado", declarou, considerando que o momento do partido convoca a urgência de "mobilizar todo o partido para superar a dura realidade" do último ato eleitoral - em que perdeu representação na Assembleia da República.

Francisco Rodrigues dos Santos considerou que será "um ato de amor" qualquer "sacríficio pessoal" que faça e que "permita hoje hastear a bandeira da união", mesmo "com aqueles que nunca estiveram na disposição de o fazer" com a sua direção.

O presidente do CDS-PP despediu-se dos militantes visivelmente emocionado e disse que vai "continuar por aqui", acordado para o partido que é "a casa" dos seus valores.

"O CDS não se salva sozinho e precisa de todos. Quero garantir ao congresso que o CDS continuará a ser a casa dos meus valores a morada política do meu coração", afirmou.

Naquele que foi o seu último discurso enquanto líder do CDS-PP, que durou quase 20 minutos, Rodrigues dos Santos afirmou que nunca foi "de nenhum presidente" e sempre foi "do CDS".

"Não vou andar por aí porque sempre estive aqui e vou continuar por aqui, acordado para o meu partido e com a esperança de que daremos a volta por cima", salientou.

Quando terminou a sua intervenção, Francisco Rodrigues dos Santos acenou em despedida aos congressistas, tendo sido aplaudido de pé por grande parte do congresso.

Notícia atualizada às 13h15