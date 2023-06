Rolo compressor? Brilhante Dias fala em "estabilidade" e "diálogo" com oposição

O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias © Homem de Gouveia/Lusa

Os 120 deputados do PS são muitas vezes acusados pela oposição de confundirem a maioria absoluta com "um rolo compressor", rejeitando as propostas e os requerimentos dos restantes partidos. No entanto, Eurico Brilhante Dias avança com vários números para fazer a defesa socialista, desde logo, as 144 propostas da oposição que foram aprovadas para alterar orçamentos do Estado.

Num longo discurso para encerrar o segundo dia de trabalhos das jornadas parlamentares, Eurico Brilhante Dias salientou ainda que os orçamentos aprovados pela maioria absoluta, contaram sempre com a abstenção de dois partidos: o PAN e o Livre.

"Conseguimos ser, ao mesmo tempo, essa estabilidade, mas também o diálogo. Era um compromisso da noite eleitoral, sermos uma maioria dialogante", lembrou.

Na noite eleitoral, António Costa prometeu também "reconciliar os portugueses com as maiorias absolutas", reconhecendo que as maiorias de Cavaco Silva, José Sócrates e Passos Coelho foram de má memória para os portugueses.

O líder parlamentar socialista acrescentou ainda que "o rolo compressor" da maioria absoluta "é um equívoco, não acontece e não tem a ver com o trabalho" dos socialistas. "Isso é facilmente desmontado pelos números desta longa primeira sessão legislativa", disse, mostrando um PowerPoint com vários diapositivos.

Além das propostas da oposição, o Grupo Parlamentar do PS tem já 20 projetos de lei aprovados na generalidade, e apresentou mais de cem alterações às propostas dos orçamentos do Governo, falando em "negociações duras".

"Diria que há muitos partidos da oposição e até jornalistas que não sabem quão dura é a negociação entre o grupo parlamentar e o Governo, mas que permitiu melhorar propostas de apoio às famílias para serem mais justas e mais eficazes", salientou.