Rosário Partidário é a coordenadora da comissão técnica para o novo aeroporto

Por Francisco Nascimento 10 Novembro, 2022 • 18:55

António Costa e Pedro Nuno Santos receberam das mãos das três entidades escolhidas para indicar o coordenador da comissão técnica, o nome de Rosário Partidário, professora Catedrática do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. O Governo tinha um mês para nomear o coordenador e o prazo terminava dentro de quatro dias.

A nova coordenadora é professora Catedrática do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e vai avaliar "as opções estratégicas para aumentar a capacidade aeroportuária da região de Lisboa e coordenará e realizará a Avaliação Ambiental Estratégica". As conclusões têm de ser conhecidas até ao final de 2023.

Numa nota enviada pelo gabinete do primeiro-ministro, o trabalho de Rosário Partidário é descrito com "publicamente reconhecido em planeamento e políticas ambientais e sociais e com larga experiência em avaliação ambiental estratégica".

O nome foi indicado pelo presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, Carlos Mineiro Aires, pelo presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS), Filipe Duarte Santos, e pelo presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), António de Sousa Pereira.

A coordenadora fica responsável pela avaliação ambiental de cinco opções, para o aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa. A avaliação vai cingir-se ao aeroporto Humberto Delgado, Montijo, Alcochete e da mais recente localização, em Santarém.