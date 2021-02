Rt em Portugal regista valor mais baixo da pandemia

© Leonardo Negrão/Global Imagens

O índice de transmissibilidade (Rt) da covid-19 está em 0,77, "o mais baixo que o país já teve desde o início da pandemia", adiantou hoje o primeiro-ministro, António Costa, no final do Conselho de Ministros.

"Este decréscimo de novos casos nestas duas semanas tem-se traduzido também numa redução significativa do risco de transmissibilidade, o famoso Rt, que está neste momento em 0,77, que é o mais baixo que o país já teve desde o início da pandemia e que é muito visível na redução efetiva de novos casos diários, que depois de um fortíssimo crescimento no mês de janeiro tem vindo nas últimas semanas a ter uma quebra muito significativa", disse António Costa em conferência de imprensa sobre o prolongamento do estado de emergência a partir de 15 de fevereiro e sobre as medidas a vigorar.



Perante isto, António Costa afirmou que "o confinamento está a produzir resultados e é merecido um agradecimento aos portugueses pelo sentido cívico com que o têm vindo a cumprir".