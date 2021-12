RTP, SIC e TVI acordam realização de 36 debates sobre legislativas

© Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

A RTP, a SIC e a TVI acordaram realizar 36 debates entre candidatos às eleições legislativas de partidos ou coligações que elegeram deputados em 2019, disse esta quarta-feira à Lusa António José Teixeira, diretor de informação da RTP.

"Este é um esforço e um contributo dos três canais generalistas para ajudar ao esclarecimento público num período eleitoral que será vivido ainda em contexto pandémico", afirmou.

António José Teixeira adiantou que o calendário dos debates será apresentado nos próximos dias.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) defendeu esta terça-feira que o Livre, que em 2019 elegeu a deputada Joacine Katar Moreira, deve ser incluído nos debates televisivos entre os partidos candidatos às eleições legislativas, pedindo à ERC que determine "uma medida provisória" que impeça o afastamento desta força política.

Na semana passada, o Livre anunciou que iria avançar com uma providência cautelar contra os três canais generalistas de televisão e uma queixa à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) pela exclusão dos debates para as eleições legislativas, argumentando que a "lei é clara" quanto ao seu direito de participação.

Na segunda-feira, o JN noticiou que representantes dos partidos políticos estiveram reunidos com os diretores de informação dos canais televisivos e aceitaram a inclusão do Livre nos debates entre os partidos com representação parlamentar.