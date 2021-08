Rui Moreira com 59% das intenções de voto. PS e PSD conseguem 12%

Rui Moreira © Amin Chaar/Global Imagens (arquivo)

Rui Moreira reúne 59% das intenções de voto, quase cinco vezes mais do que os candidatos do Partido Socialista e o do PSD. Tiago Barbosa Ribeiro e o social-democrata Vladimiro Feliz estão empatados com 12% das intenções de voto. Valores que já têm em conta a distribuição proporcional de eleitores indecisos (que representam 16% do total).

A sondagem da Aximage para a TSF, JN e DN mostra ainda que em terceiro lugar surge Ilda Figueiredo, da CDU (6%); depois Sérgio Aires, do Bloco de Esquerda com 4% das intenções de voto. Bebiana Cunha do PAN consegue 2%, António Fonseca que se candidata pelo CHEGA consegue 1% dos votos. Os candidatos do PPM, Diogo Araújo Dantas, o do Livre, Diamantino Raposinho, o do VOLT, André Eira e o do Ergue-te, Bruno Rebelo, não fazem parte das escolhas.

© Infografia JN

A sondagem da Aximage quis ainda saber que características consideram os portuenses mais importantes para o presidente da autarquia.

80% apontam ser competente, 16% ser solidário e 3% influente. Na comparação destas características entre os candidatos: com mais de metade dos votos, Rui Moreira é apontado como o mais competente (55%), seguido do socialista Tiago Barbosa Ribeiro (7%), o social-democrata Vladimiro Feliz e Ilda Figueiredo, da CDU, conseguem 6%, o Bloco de Esquerda e o PAN surgem em último lugar (2%). Quanto ao ser solidário e mais próximo das pessoas, 34% dos inquiridos não têm opinião. Rui Moreira surge novamente como primeira escolha para 38% dos inquiridos, seguido de Ilda Figueiredo da CDU (14%). Os restantes candidatos representam apenas 4% das escolhas. Sérgio Aires, do BE, consegue 3%.

Quanto ao ser influente, atual presidente da autarquia aparece em lugar de destaque, é escolha de 59% dos eleitores da cidade. Seguido do candidato do PS (9%), o do PSD (5%), CDU (4%), BE e PAN (1%).

Sobre qual dos seis candidatos é o mais honesto. 56% dos inquiridos não manifestaram opinião, entre os que responderam 23% escolhem Rui Moreira, seguido de Ilda Figueiredo (8%), Tiago Barbosa Ribeiro (4%) e Vladimiro Feliz (3%), Sérgio Aires e Bebiana Cunha (2%).

Sobre qual dos seis candidatos daria um melhor presidente da Câmara do Porto, 54% escolhem Rui Moreira, seguem-se os candidatos do PS, PSD e CDU (7%), BE (2%) e PAN (1%).

© Infografia JN

Quanto ao que mais gostam no concelho do Porto - a qualidade de vida está em primeiro lugar (19%), depois a localização, as pessoas e a proximidade ao rio Douro (16%). Do lado oposto, para 20% o que menos gostam é o trânsito, seguido da densidade populacional e a falta de espaços verdes (16%).

Como principal problema do concelho do Porto, a falta de habitação acessível e o trânsito/estacionamento são as escolhas de mais de um quarto dos inquiridos (27%).

© Infografia JN

A sondagem da Aximage para a TSF, JN e DN questionou ainda que medida ou política associam a Rui Moreira, Tiago Barbosa Ribeiro e Vladimiro Feliz. 22% associa a Rui Moreira as obras de reconversão do Mercado do Bolhão; em relação ao candidato do PS, 90% dos inquiridos não têm opinião e dos 10% que responderam, a política de esquerda/PS (4%) e os apoios sócio-económicos/habitação social (3%) estão em primeiro lugar. Cenário semelhante em relação a Vladimiro Feliz, 88% não tem opinião e entre quem respondeu escolhem como medida ou política associada ao candidato do PSD bom político (3%), Rui Rio/PSD (3%) e requalificação/ desenvolvimento (3%).

© Infografia JN

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF-JN-DN, com o objetivo de avaliar a opinião sobre as eleições autárquicas 2021 no Porto.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 12 e 19 de agosto. Foram recolhidas 820 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes no Porto. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e freguesia, a partir do universo conhecido, reequilibrada por género, idade e freguesia. À amostra de 820 entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,42%. A responsabilidade do estudo é da ​​​​​​​Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.