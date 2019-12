Rui Moreira defende avanço da regionalização, mesmo contra a vontade de Marcelo

Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, está em destaque na Entrevista TSF/DN desta semana © Artur Machado/Global Imagens

O Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, defende que a regionalização tem que avançar, mesmo contra a vontade do Presidente da República. Em entrevista à TSF e ao Diário de Notícias, o autarca do Porto afirmou que se o Parlamento e a população querem a regionalização, o Presidente não pode impedi-la.

Rui Moreira mostra-se convicto de que "mais de 50% dos portugueses querem a regionalização" e que apenas a região de Lisboa está contra a descentralização, por aquilo que o autarca diz serem "razões óbvias".

"Eles percebem que Lisboa e a região metropolitana de Lisboa beneficia de alguma maneira do 'status quo'. Mas o que me parece é que não há nenhuma razão para que uma região possa determinar o futuro de outras regiões", declarou Rui Moreira.

Quando questionado sobre se a regionalização deverá avançar, mesmo contra a vontade do Presidente da República, o presidente da câmara do Porto, responde: "Sim, porque não?".

"O senhor Presidente da República - que vai, supomos, recandidatar-se - tem todo o direito de ter essa agenda. É perfeitamente legítimo, claro, transparente. Mas também é perfeitamente legitimo, claro e transparente que outras pessoas pensem diferente", nota Rui Moreira. "E se os partidos políticos pensam diferente e o Parlamento pensa diferente então teremos que chegar aqui a uma conclusão."

O autarca sublinha que Marcelo Rebelo de Sousa não tem poder para travar a regionalização, caso seja essa a vontade do Parlamento e do povo português e abre portas à realização de um referendo.

"Não me parece que nos poderes do Presidente da República - já li a Constituição atentamente - esteja lá que ele tem a capacidade de inviabilizar a regionalização, se ela for determinada por uma alteração constitucional ou se for determinada por um referendo", aponta.

Rui Moreira sublinha, contudo, que, se o Parlamento decidir avançar para realização de um referendo à regionalização, este não pode decorrer nos mesmos moldes que o último, em 1998, no qual a proposta foi rejeitada.

"Se nós nos recordarmos do último [referendo], bastaria que uma das regiões não quisesse a regionalização para que ela fracassasse", lembra o autarca. "Nada implica que o [novo] referendo seja feito dessa forma", atira.

Pode ler a Entrevista TSF/DN a Rui Moreira, na íntegra, este domingo, em tsf.pt e ouvi-la na rádio depois das 12h00.