Descentralização. Rui Moreira pede a Marcelo que não promulgue OE sem atualização de verbas

Por Gonçalo Teles e Filipe Santa-Bárbara 06 Junho, 2022 • 19:58

O presidente da câmara municipal do Porto, Rui Moreira, pediu esta segunda-feira ao Presidente da República que não promulgue o Orçamento do Estado para 2022 até que sejam garantidas aos municípios as verbas necessárias ao processo de descentralização.

"Pedi ao senhor Presidente da República, uma vez que o atual Orçamento ainda não foi promulgado, que desenvolva os esforços necessários" para que o exercício "seja atualizado antes de ser atualizado e promulgado", referiu.

Rui Moreira explica que o chefe de Estado colocou-se "ao lado dos municípios" ao alertar, na semana passada, para os valores "manifestamente insuficientes" que foram transferidos para os municípios.

"Sabemos que o Governo fez um esforço, nos últimos tempos, em sede de OE, de aumentar a verba em cerca de 10% para os municípios, só que esses 10% não chegam. No nosso caso, do município do Porto - e aí sei do que falo - não chegam", asseverou.

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu Rui Moreira em Belém a pedido do autarca, a propósito da saída do Porto da Associação Nacional de Municípios Portugueses.