Rui Rio admite que votar contra o Orçamento do Estado "é o mais previsível"

Rui Rio saiu da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, esta quarta-feira, a admitir que votar contra o Orçamento do Estado "é o mais previsível", sendo baseado no programa do PS, mas salienta que precisa de fazer uma análise mais cuidada, já que a proposta do Executivo "é uma peça grande e complexa".

"É o mais previsível, mas quero estudar porque, para o fazer, tenho obviamente de estudar o documento. Se o documento não for devidamente estudado, a argumentação pro ou contra não tem a sustentabilidade e a credibilidade que entendo que deve ter a apreciação de qualquer documento", explica Rui Rio.

O presidente do PSD admite que fica agradado pelo facto de o OE ter superavit, adiantando que a "condenação ao Orçamento [por parte do PSD] não virá por aí".

Em relação à possibilidade de os deputados do PSD Madeira votarem a favor, Rio admite que "não é normal" dois sentidos de voto distintos dentro da mesma bancada parlamentar, mas recusa dizer de antemão o que decidirá caso isso aconteça. Rio diz que "para já não quer agravar a polémica".