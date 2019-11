Rui Rio ao ataque à RTP (outra vez)

© Pedro Rocha/Global Imagens

Já começa a ser um alvo recorrente do presidente do PSD. Rui Rio acusa a RTP de fazer um "óbvio frete ao Governo a propósito do anunciado fim das reprovações até ao 9.º ano".

O tema foi um dos destaques do debate quinzenal desta semana com PSD e CDS de um lado e o governo e o primeiro-ministro do outro, sendo que o presidente do PSD recorre ao Twitter para criticar uma reportagem emitida esta sexta-feira à noite no Telejornal.

Em causa, um trabalho sobre uma "escola sem chumbos" , em Azeitão, na qual os alunos não reprovam "há vários anos".

Ora, Rio não perdeu tempo e recorreu ao Twitter para fazer a acusação, mas deixando uma ressalva: "Vale a pena ver porque eu, como sou da oposição, posso estar a exagerar na denúncia deste favor politico televisivo".

Ao ataque, outra vez

Que Rui Rio é muitas vezes crítico dos jornalistas e da imprensa, não é novidade, como também já não são novidade as críticas ao canal público.

Ainda durante a campanha eleitoral, Rui Rio recorreu à rede social Twitter para atacar o modo como a RTP tratou o assunto Tancos e a troca de argumentos com António Costa.

A escalada de tensão entre PSD e RTP subiu com a investigação do programa "Sexta às 9" sobre a exploração de lítio em Montalegre e a abertura de um inquérito do Ministério Público.

Quando a reportagem foi para o ar, Rio também não perdeu tempo a ir para o Twitter levantar suspeitas.

Já esta semana, o PSD entregou um requerimento na Assembleia da República dirigido à presidente da Comissão de Cultura e Comunicação para ouvir a jornalista Sandra Felgueiras, a diretora de informação, Maria Flor Pedroso, e ainda o presidente do canal público, Gonçalo Reis.

Nesse requerimento, os sociais-democratas sublinham que é "particularmente relevante e exige ser esclarecido" o motivo pelo qual a RTP adiou o regresso do programa coordenado por Sandra Felgueiras de 13 de setembro para 11 de outubro, "já depois das últimas eleições legislativas".

"Perante a gravidade do conteúdo da reportagem emitida por esse programa de investigação a 11 de outubro, no qual se dá conta da abertura de um inquérito pelo Ministério Público ao processo de concessão de uma exploração de lítio em Montalegre, envolvendo o Governo de então, é evidente que se trata de uma questão central apurar, com celeridade, a verdadeira razão que motivou a suspensão do programa", defende a bancada social-democrata.

De resto, quando surgiram as primeiras críticas, a direção de informação da RTP alegou que a reportagem só ficou pronta pouco tempo antes de ir para o ar e que "jamais tolerará ser utilizada como arma de arremesso político-partidário seja por quem for".

Certo é que Rio não desiste dos ataques à RTP, agora com um novo assunto.