Rui Rio desafia o Governo a tornar público relatório sobre lar de Reguengos

Rui Rio quer que o Governo esclareça o que aconteceu em Reguengos de Monsaraz. A "confusão" entre médicos e primeiro-ministro não deveria acontecer, diz o líder da oposição

O líder do PSD considera que o Governo deveria tentar esclarecer o que aconteceu no lar de Reguengos de Monsaraz e desafia o executivo a divulgar o conteúdo do relatório produzido pelos serviços de saúde.

"Em todas as circunstâncias há quem cumpra e quem não cumpra (...) A esmagadora maioria dos profissionais de saúde tiveram um papel fundamental no combate à pandemia", diz Rui Rio sobre os polémicos comentários de António Costa sobre a atuação dos médicos em Reguengos.

"Que o que correu muito mal em Reguengos sirva para dar maior visibilidade aos lares e às carências que eles têm", acrescenta o líder da oposição esta tarde em declarações durante uma visita a dois lares de idosos em Ponte de Lima.

"O que não devia haver é confusão. Não há ninguém no país que tenha percebido exatamente o que se passou em Reguengos e de quem é a responsabilidade", refere ainda Rui Rio.

"A minha pergunta é, então não se pode saber o que diz esse relatório oficial? Não percebo porque não é dado a conhecimento público esse relatório oficial", diz Rio sobre relatório feito pelos seus serviços de saúde.

"O relatório foi enviado para o Ministério Público mas isso não quer dizer que esteja em segredo de justiça", acrescenta o líder do PSD.

Explica ainda Rui Rio que, pelo que já foi dito pela comunicação social, quer no relatório oficial quer no parecer da Ordem dos Médicos há dados comuns."Quer num quer noutra há elementos que se cruzam. As fraquíssimas condições de qualidade da circunstância em que os idosos estavam em Reguengos", completa.