Rui Rio desmente Centeno: "Tentou confundir a opinião pública"

© António Pedro Santos/Lusa

Por Filipe Santa-Bárbara 20 Dezembro, 2019 • 14:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma tabela com valores e as páginas em causa dos Orçamentos do Estado de 2005 a 2020. A folha foi entregue aos jornalistas pelo PSD para provar que Mário Centeno prestou falsas declarações ao semanário Expresso. Já lá vamos...

Tudo começou com Rui Rio a acusar o governo de "fraude democrática" na proposta orçamental para 2020, apontando que só haverá excedente se não for executada a despesa que está inscrita no documento e que diverge em duas tabelas distintas.

Líder do PSD diz que Centeno "fez-se desentendido". 00:00 00:00

Ao Expresso, o ministro das Finanças não foi brando nos comentários: "ou o dr. Rui Rio não sabe nada de economia - e muito menos de Finanças públicas - ou nunca viu fazer um Orçamento do Estado". Mário Centeno explicou que as críticas agora apontadas pelo PSD "sempre foi feito".

Rio discorda. "Bateu sempre certo, só nos últimos dois anos foi feito aquilo que agora está a ser repetido: o saldo em contabilidade pública não é igual de um quadro para o outro, é tão mau que até parece uma gralha", sublinha o líder do PSD no parlamento.

"Ele fez-se desentendido, tentou confundir a opinião pública, falando na passagem do saldo de contabilidade pública para contabilidade nacional, não é isso que está em causa", explica Rui Rio dizendo que há 590 milhões de euros que "se evaporam" de um quadro para outro.

Por isso, o líder social-democrata mantém as declarações que fez no jantar de natal da bancada de que "ou esse dinheiro vai ser aprovado pela Assembleia, mas está automaticamente cativado e não vai ser gasto ou, se vai ser gasto, não vai haver superavit e vai haver pequeno défice".

Acusando ainda Centeno de "baixar o nível" e de ele próprio não o querer fazer, Rio está convicto de que "o excedente orçamental vai existir" mas que "a verba vai ser cativada".

"A Assembleia está a aprovar uma despesa que pode efetivamente não ser toda utilizada e gasta, isso é sempre assim, mas não é isso que estou a dizer. [O que digo] É que já sabe de antemão que assim vai ser", conclui Rui Rio que ainda não desfez o segredo mal guardado do PSD sobre a mais do que provável intenção de chumbar o Orçamento do Estado para o próximo ano.