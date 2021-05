Rui Rio diz que Governo e Câmara do Porto devem pedido de desculpas aos portugueses

© Manuel de Almeida/Lusa

Por TSF 30 Maio, 2021 • 10:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Rui Rio considera os desacatos causados pelos adeptos ingleses uma "vergonha em pleno combate à pandemia". O presidente do PSD voltou a atacar o Governo e a Câmara Municipal do Porto pela realização da final da Liga das Campeões no Porto. O líder dos sociais-democratas defende, no Twitter, que a tutela e Rui Moreira deviam pedir desculpa aos portugueses.

O Governo e a Câmara do Porto deviam pedir desculpa aos portugueses, que privados de tanta coisa, assistem a esta vergonha em pleno combate à pandemia. Nada aprenderam com o que se passou em Lisboa. Hoje foi bem pior. Muita conversa politiqueira ... e muito pouca eficácia. https://t.co/VNLfmaO4oe - Rui Rio (@RuiRioPSD) May 30, 2021

Já o Futebol Clube do Porto pede a demissão do Ministro da Educação e do secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Num texto também publicado no Twitter, Francisco J. Marques, diretor de comunicação do clube, critica a diferença de critérios para presença de público nas bancadas e defende a demissão dos dois governantes.

Depois disto o ministro da Educação e o secretário de Estado da Juventude e Desporto só podem demitir-se. A falta de vergonha desta gente faz com que hoje tenha havido um jogo com milhares de pessoas e amanhã há um jogo de basket a que nem os familiares dos atletas podem assistir pic.twitter.com/lndbMfOIyy - Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) May 29, 2021

Os dragões acusam os responsáveis governamentais de mentirem em relação às anunciadas "bolhas" para conter os adeptos ingleses e lamentam que em muitos outros jogos os jogadores não possam ter a presença de espetadores, incluindo familiares.