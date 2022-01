Rui Rio diz que se PSD ganhar "sai a sorte grande" a Portugal

O presidente do PSD, Rui Rio © Tiago Petinga/Lusa

O líder social-democrata, Rui Rio, afirmou esta terça-feira que se o PSD ganhar as eleições legislativas "sai a sorte grande" a Portugal, numa ação de campanha que decorreu no centro da cidade de Setúbal.

A campanha social-democrata começou o terceiro dia de campanha em Setúbal, uma câmara atualmente dominada pela CDU, percorrendo algumas ruas do centro histórico em contacto com a população e os comerciantes locais.

Rui Rio entrou na Casa da Sorte, de venda de raspadinhas e de jogos da sorte e lá dentro atirou: "É melhor do que sair a sorte grande se votarem no PSD".

Já na rua, perante a insistência dos jornalistas reforçou: "Se o PSD ganhar as eleições sai a sorte grande a Portugal, é isso que eu estava a dizer".

Questionado sobre se é mais difícil sair a sorte grande ou ganhar as eleições, Rio respondeu: "Jogo muitas vezes no totoloto e nunca saiu nada que se visse, 10 euros, cinco euros, nunca saiu nada a sério".

Mas tem, acrescentou, "confiança" para ganhar as eleições e a convicção que o voto, no dia 30 de janeiro, vai "no sentido contrário" ao resultado das sondagens.

O secretário-geral do PS falou na terça-feira, no debate que juntou todos os partidos com representação parlamentar, numa maioria absoluta e o presidente do PSD disse hoje que não o pode criticar por isso.

"Porque eu também quero uma maioria absoluta, portanto não o posso criticar por isso", frisou.

Quanto à substituição de João Ferreira, da campanha da CDU, por se ter sentido indisposto, Rui Rio disse ainda não saber de nada e esperar que "ele recupere, como é evidente".