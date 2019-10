Rui Rio duvida que legislatura vá até ao fim

Rio lembra que PS tem governo minoritário © Pedro Rocha/Global Imagens

Por Filipe Santa-Bárbara 25 Outubro, 2019 • 11:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"A legislatura tem condições para durar quatro anos, eu é que tenho dúvidas se ela consegue durar quatro anos", disse o presidente do PSD, Rui Rio, em declarações aos jornalistas, esta manhã, na sessão inaugural da nova legislatura na Assembleia da República.

Pub Pub

Rui Rio explica que as suas dúvidas estão relacionadas com o facto de se tratar de "um governo minoritário", que "tem de estar permanentemente a fazer negociações". "Isso é sempre mais difícil do que quando é um governo estabilizado com a maioria de um partido ou uma maioria parlamentar arranjada de outra maneira", apontou.

Pub Pub

O líder social-democrata mostra-se cético quanto à hipótese do Governo levar a legislatura até ao fim 00:00 00:00

O presidente do PSD (e futuro líder parlamentar até março) garante ainda que vai adotar um estilo de oposição "construtivo" e em "prol do país".

"Não contem comigo para estar a dizer mal do Governo por tudo e por nada. Não é o meu estilo. Direi mal do Governo daquilo que entendo que está mal, apontarei ao Governo aquilo que são insuficiências do Governo, mas naquilo que concordar, concordo", esclarece o líder social-democrata.

Rui Rio nota ainda, numa farpa interna, que não está "permanentemente em campanha eleitoral". "No dia-a-dia, temos de colocar o país em primeiro lugar e concordar ou discordar com aquilo que é feito em função das nossas convicções e em função daquilo que entendemos que é o melhor para o país."

Também nesta ótica, Rui Rio garante que está fora de questão apresentar uma moção de rejeição ao programa de Governo.