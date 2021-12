Rui Rio em isolamento profilático até ao final da próxima semana

© Estela Silva/Lusa

O presidente do PSD, Rui Rio, encontra-se em isolamento profilático depois de ter tido um "contacto de risco no agregado familiar", mas está sem sintomas de Covid-19, informou esta sexta-feira o partido.

Através de uma nota enviada à Lusa, o PSD indica que o líder "encontra-se neste momento em isolamento profilático, depois de ter tido um contacto de risco no agregado familiar" com uma pessoa com Covid-19.

"De acordo com as normas da DGS, Rui Rio estará em confinamento até ao final da próxima semana", acrescenta.

Fonte oficial disse à Lusa que Rui Rio está sem sintomas e também já foi vacinado com a dose de reforço da vacina contra a Covid-19.

O presidente do PSD está em isolamento profilático pela segunda vez este ano, depois de ter estado em quarentena em janeiro também após um contacto de risco.

A Covid-19 provocou mais de 5,37 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.840 pessoas e foram contabilizados 1.253.094 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes, incluindo Portugal.