Rui Rio impõe "lei da rolha" aos deputados do PSD

Rui Rio enviou um e-mail aos deputados do PSD, no qual o presidente do partido adianta que, daqui em diante, os contactos com os jornalistas deverão "ser sempre efetuados de forma articulada através da assessoria de imprensa". A notícia é avançada pela edição digital da revista Visão.

De acordo com a revista, a mensagem foi enviada esta sexta-feira aos 78 deputados do PSD (além de Rio) e estabelece as novas regras de comunicação do partido. Alguns dos recetores do texto estão a interpretá-lo como uma lei da rolha (conceito definido pelo Dicionário Priberam da Língua Portuguesa como "qualquer lei repressiva que tenha por fim tolher a manifestação livre do pensamento").

Na diretiva fica claro que o líder do PSD quer acabar com a comunicação direta entre parlamentares e jornalistas, dando conta que esta reestruturação tem como objetivo otimizar o trabalho desenvolvido nas diversas áreas de atuação.

Rui Rio revela ainda que a comunicação do partido vai ser gerida de forma integrada "por uma equipa única, responsável pela divulgação de todos os conteúdos produzidos".

A nota acrescenta que a ideia é assegurar "a coerência política e a eficácia da mensagem" e garantir uma "ampla difusão da mesma" a nível nacional, regional e local.