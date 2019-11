Rui Rio. Por Portugal e contra a "clubite" partidária

© Reuters

Apenas os atrasos permitem que os candidatos se cruzem, mas quem tinha expectativa de assistir a encontros de "terceiro grau", nem valia a pena marcar presença.

Pela primeira vez nesta campanha interna à liderança do PSD, os três candidatos (e, aparentemente, únicos) estiveram no mesmo sítio para apresentarem os projetos que têm para o país e para o partido nos próximos dois anos.

Com 20 minutos de atraso, Rui Rio foi o primeiro. Dirige-se aos militantes com as ideias que desde sempre defendeu e piscando o olho à moderação.

Começando por definir os três eixos que tem se for reeleito, Rio explica que é vital a "implantação autárquica", a "abertura do partido à sociedade civil" e a "oposição credível".

E é na oposição credível que tem farpas para a concorrência, nomeadamente Montenegro, mas sem nunca o nomear. Primeiro, nota que "uma oposição credível é aquela que é capaz de denunciar, criticar, capaz de apresentar uma alternativa, mas que tem a grandeza de saber concordar".

O presidente do PSD faz questão de sublinhar que "é um ato de fraqueza estarmos sempre contra", porque "os outros não fazem sempre tudo bem e tudo mal". "Nós também", remata.

Fazendo questão de vincar as diferenças, Rui Rio afirma que "os portugueses não esperam um combate de boxe" e lembra que se tivesse feito isso, "como muitos o pressionaram para fazer", teria tido os resultados "como outros partidos tiveram".

Até porque, defende Rui Rio, "há um real divórcio entre a sociedade e os partidos políticos". "Aquilo que se faz dentro do PSD é muito diferente daquilo que pensa a sociedade", nota.

Com a máxima do "servir Portugal", Rio invoca Sá Carneiro e defende que o PSD volte a ser o "partido mais português de Portugal", o "partido que tinha dentro a sociedade".

Já na implantação autárquica - bandeira que Rio nunca escondeu - sublinha que ​​​​​​​o partido não pode voltar a ter 11% em Lisboa ou 10% no Porto, defendendo não só a necessidade ganhar mais câmaras, mas também reforçar a presença nas restantes.

Para o governo e António Costa também há farpas... Rui Rio não deixa passar em claro que com este executivo não é possível ter melhores salários, melhores serviços públicos e melhor qualidade de vida.

Porquê? Por causa da "geringonça". Rui Rio destaca que o "xadrez que temos na Assembleia da República", para esse efeito, "é praticamente igual ao que tínhamos antes": governo liderado pelo PS, sustentado pelo BE e PCP.

"Qualquer medida que o PS até quisesse tomar no sentido correto, nunca o podia fazer porque está espartilhado pelo Bloco e pelo PC", atira Rio.

Palmas à saída, perguntas e respostas dos militantes à porta fechada, e à saída um encontro com Miguel Pinto Luz que lhe desejou uma "boa campanha".

(em atualização)