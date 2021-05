Rui Rio promete tirar consequências do resultado do PSD nas autárquicas

O presidente do PSD, Rui Rio © Rui Minderico/Lusa

Por TSF/Lusa 06 Maio, 2021 • 07:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do PSD, Rui Rio, considera que as próximas eleições autárquicas são "muito importantes" para o país e para o PSD e promete tirar consequências do resultado obtido pelos sociais-democratas no próximo ato eleitoral.

"Em qualquer eleição, o responsável máximo está sempre em equação, como é evidente. Portanto, estas eleições autárquicas de 2021 não fogem à regra. É evidente que depois, no fim, tiram-se as responsabilidades políticas pelos resultados. E o primeiro responsável é o presidente do partido", disse Rui Rio.

O líder do PSD, acompanhado pelo candidato social-democrata à Câmara Municipal de Setúbal, Fernando Negrão, falava aos jornalistas quarta-feira à noite, na inauguração da nova sede distrital do PSD de Setúbal.

"Sou muito exigente comigo mesmo. Eu tenho vindo a dizer desde 2017 que as eleições autárquicas são muito importantes para o país, na exata medida em que vamos eleger pessoas [autarcas] que interferem diretamente na vida dos cidadãos, no quotidiano dos cidadãos, mais que o próprio poder central", sublinhou.

O jornalista Filipe Santa-Bárbara resume as declarações de Rui Rio 00:00 00:00

Mas, para o dirigente social-democrata, as próximas eleições autárquicas também são muito importantes para o reforço da implantação territorial do PSD.

"A grandeza de um partido vê-se muito mais pelo número de autarcas eleitos do que pelo número deputados. O número de deputados varia 10, 15, 20, com muita facilidade, de umas eleições para as outras. Agora, quando falamos em eleições autárquicas, estamos a falar de centenas e centenas e centenas de portugueses, milhares de portugueses que são eleitos", disse.

Na visita a Setúbal, Rui Rio disse ainda que o candidato social-democrata à presidência da Câmara de Setúbal, Fernando Negrão, não concorre para fazer carreira política, mas para colocar a experiência política que adquiriu nas últimas décadas ao serviço dos setubalenses.

"É o melhor que temos para oferecer", disse o líder do PSD, reafirmando a convicção de que Fernando Negrão é um bom candidato à presidência da Câmara de Setúbal.