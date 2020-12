Rui Rio quer conhecer plano de reestruturação da TAP

© Rodrigo Antunes/Lusa

O presidente do PSD pede ao Governo que apresente o plano de reestruturação da TAP. Rui Rio diz que apenas sabe o valor que os portugueses terão de dispensar para a companhia aérea.

"Para a TAP temos de dar mais de três mil milhões de euros, o plano não foi apresentado e ninguém o conhece. Quando o PSD pediu para ver o plano, o ministro disse que não o podia fazer. Não é do conhecimento de ninguém", lamenta.

À margem do encontro com a Federação Nacional de Educação (FNE), o líder social-democrata reafirma que, de acordo com as contas que fez, cada português colocará 300 euros na companhia aérea.

"A única coisa que nós sabemos é o que o ministro das Infraestruturas diz sobre o plano. E ele é que diz que serão três mil milhões de euros, o que me levou a fazer a conta que cada português, em média, tem de dar mais de 300 euros."

Rui Rio reafirma que, além disso, não tem mais informações sobre o plano da companhia aérea de bandeira.

O Governo entregou o plano de reestruturação da TAP à Comissão Europeia, que prevê o despedimento de 500 pilotos, 750 tripulantes de cabine, 450 trabalhadores da manutenção e engenharia e 250 das restantes áreas.

No plano consta ainda a redução de 25% da massa salarial do grupo e do número de aviões que compõem a frota da companhia, de 108 para 88 aviões.