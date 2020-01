"Rui Rio tem estatuto de primeiro-ministro"

Luís Mira Amaral © Orlando Almeida / Global Imagens

Por Carolina Rico com Rui Silva 17 Janeiro, 2020 • 10:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Luís Mira Amaral apoiou Miguel Pinto Luz na primeira volta das eleições diretas no PSD, mas este sábado vai votar em Rui Rio.

O líder social-democrata candidato à recandidatura tem o perfil ideal para ser primeiro-ministro, considera o antigo ministro de Cavaco Silva em declarações à TSF.

Mira Amaral explica porque apoia Rui Rio na segunda volta das diretas no PSD 00:00 00:00

"Sou muito amigo dos dois, de Miguel Pinto Luz e de Rui Rio", confessa Mira Amaral. Mas como incentivou o primeiro a candidatar-se à liderança do partido, não podia deixar de o apoiar.

Com vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais fora da corrida, a escolha na segunda volta é obvia para Mira Amaral: "Rui Rio é a minha opção para termos um líder que tenha estatuto de primeiro-ministro e possa vir a liderar um governo alternativo à atual solução política."

Além de Mira Amaral, outros apoiantes de Pinto Luz já declaram que vão votar em Rui Rio, como o cientista Carvalho Rodrigues, o deputado Nuno Carvalho, Manuel Rodrigues - que foi mandatário distrital de Pinto Luz em Bragança - e a cabeça de lista por Aveiro Ana Miguel Santos.

Em sentido contrário, vários apoiantes de Pinto Luz já anunciaram o voto em Luís Montenegro na segunda volta incluem os deputados Carlos Silva e Sandra Pereira, os antigos secretários-gerais do PSD Miguel Relvas e Matos Rosa e os líderes das distritais de Lisboa e de Setúbal, Ângelo Pereira e Bruno Vitorino. Também o antigo vice-presidente Marco António Costa, o vice-presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, o deputado e presidente da distrital da JSD de Lisboa, Alexandre Poço, ou o presidente da concelhia do Porto, Hugo Neto já declararam apoiar Montenegro.

Rui Rio e Luís Montenegro voltam a ir a votos no sábado em eleições diretas numa inédita segunda volta para o PSD.



Na primeira volta, Rui Rio foi o candidato mais votado com 49,02% dos votos expressos, seguido do antigo líder parlamentar do PSD, que obteve 41,42% do total. O Miguel Pinto Luz ficou em terceiro, com 9,55%, e fora da segunda volta.



Para o resultado de sábado, contará também o número de votantes, que no sábado foram 32.082, num universo de 40.604 inscritos, uma taxa de participação de 79%, a mais alta de sempre em percentagem em diretas, apesar de ser a mais baixa em números absolutos de todas as eleições do PSD em que houve disputa.