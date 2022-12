Rui Tavares aconselha Governo a não usar discurso da maioria absoluta

Rui Tavares © José Sena Goulão/Lusa

Por Cristina Lai Men e Rui Oliveira Costa 29 Dezembro, 2022 • 12:36

O deputado único do Livre, Rui Tavares, aconselha o Governo a deixar de utilizar o discurso da maioria absoluta, pelo menos da forma como o tem feito.

"Houve um inebriamento com a maioria absoluta e eu aconselharia ao PS e ao Governo que fizessem uma moratória sobre o discurso da maioria absoluta e não o usassem. Pelo menos da forma, às vezes passando uma certa arrogância, que têm usado", diz Rui Tavares à TSF.

O deputado e fundador do Livre acredita que o Governo "tem de fazer uma inversão de marcha" e "escolher governar de uma forma mais plural e dialogante".

"A verdade é que o PS deve fazer um esforço por aumentar os níveis de diálogo e não se fechar sobre si mesmo", reitera.

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, apresentou a demissão ao líder do Governo, António Costa, no seguimento do polémico pagamento de uma indemnização de meio milhão de euros, por parte da TAP, a Alexandra Reis. Poucos minutos depois, o primeiro-ministro aceitou a decisão.