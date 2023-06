Saída para Bruxelas? Miranda Sarmento nega e "tenciona cumprir mandato"

© António Cotrim/Lusa

Sair para Bruxelas "não é uma opção" para Joaquim Miranda Sarmento, líder da bancada do PSD, que sentiu necessidade de esclarecer os deputados social-democratas que "não vai integrar" a lista para o Parlamento Europeu, depois de vários órgãos de comunicação social noticiarem que Miranda Sarmento prepara "uma saída limpa" da liderança da bancada.

Os esclarecimentos surgiram na reunião quinzenal dos 77 deputados do PSD, na Assembleia da República, sem que qualquer deputado tenha levando a questão. Aos jornalistas, no final da reunião, Miranda Sarmento acrescentou que "tenciona cumprir o mandato", que termina em julho de 2024, caso "não aconteça nada de extraordinário".

Na opinião do líder da bancada, o PSD "está bem servido" e tem "bons quadros" para concorrerem a Bruxelas, nas eleições europeias de 9 de junho de 2024. O último cabeça de lista do PSD às europeias foi o atual vice-presidente do partido, Paulo Rangel.

De acordo com o Diário de Notícias, existem "tensões" entre vários deputados social-democratas e o atual líder parlamentar. A própria direção de Luís Montenegro admite "desconforto" com a situação no grupo parlamentar.