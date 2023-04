Salários nos politécnicos e universidades "não vão deixar de ser pagos"

A ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato © António Cotrim/Lusa

O Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos vai reunir-se, na quinta-feira, com o Governo. À TSF, a ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, garante que tomou nota das preocupações dos politécnicos e universidades e que não vai faltar dinheiro para pagar ordenados.

"É evidente que acolhemos de bom grado porque o Ministério está cá exatamente para resolver os problemas que surgem face à situação que vivemos em termos mundiais. Recebi a carta no dia 13 de abril e o assunto neste momento está a ser avaliado, em termos de impacto financeiro, mas o Governo está cá exatamente para responder a situações prioritárias e de crise que apareçam. Claro que preocupa, mas queremos transmitir uma ideia de confiança e estabilidade. Não vão haver roturas, nem os salários vão deixar de pagos, nada disso", explicou à TSF Elvira Fortunato.

A ministra afirma que o Governo já reforçou as verbas para o Ensino Superior e que isso vai voltar a acontecer.

"Ainda no final do ano passado, face a todos os problemas relacionados com a inflação e os aumentos relacionados com a energia, fizemos um reforço extraordinário em 25 milhões de euros para todas as instituições do Ensino Superior. O Governo está atento e responde quando é preciso responder. Neste momento não lhe posso garantir exatamente qual é o valor porque é algo que estamos a estudar", acrescentou a ministra.

A ministra do Ensino Superior vai, ainda esta terça-feira, falar com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas numa reunião que já estava marcada, mas a questão do reforço de verbas também vai ser discutida.

O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas decidiu exigir à ministra da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, Elvira Fortunato, "uma dotação orçamental adicional de pelo menos 5%".

A decisão foi tomada em reunião plenária do CRUP, tendo sido já enviada uma carta à tutela.