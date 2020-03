"Salubridade da vida pública." CDS contra Centeno de "governante a governador"

Francisco Rodrigo dos Santos abriu a 2.ª Convenção da Europa e da Liberdade © Maria João Gala /Global Imagens

Ainda ninguém confirmou oficialmente que Mário Centeno vai ser Governador do Banco de Portugal, mas o CDS chega-se à frente para mostrar que tal não pode acontecer. Francisco Rodrigues dos Santos é taxativo e "exige que a direita se indigne e não permita que o Ministro das Finanças passe de Governante a Governador".

Na abertura da 2.ª Convenção da Europa e da Liberdade (também conhecida pela "convenção das direitas"), o presidente do CDS sublinha que o partido defende "a limitação de mandatos para todos os cargos políticos eletivos" e tratará de "impedir que os governantes possam desempenhar, sem um período de nojo alargado, cargos onde beneficiem das suas próprias decisões ou onde a sua imparcialidade esteja comprometida".

A bem da "salubridade da vida pública", Francisco Rodrigues dos Santos sublinha que "quem quer deixar de ser jogador para passar a ser árbitro tem, pelo menos, de esperar pelo próximo campeonato, que é como quem diz, pela próxima legislatura".

Francisco Rodrigues dos Santos chega-se à frente para liderar a direita?

Para uma plateia com pouco mais de 50 pessoas, entre elas Carlos Guimarães Pinto (ex-presidente da Iniciativa Liberal) e Joaquim Sarmento (presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD), o líder do CDS vinca que a direita tem de crescer. Mais do que isso, precisa de um líder que agregue.

Se ele próprio aspira a esse papel, não o clarifica, mas as alianças têm de ser feitas nas eleições "regionais, presidenciais e autárquicas". "Mais do que federar, fundir ou coligar-se, o centro-direita tem de se reconhecer num líder agregador", nota Francisco Rodrigues dos Santos.

E para as eleições que se avizinham, o líder centrista defende alianças nas autárquicas, "em listas comuns, sempre que isso sirva o melhor interesse das populações e sempre que isso permita vencer a esquerda". Já no caso das presidenciais "procurando unir em lugar de fragmentar" e, nas legislativas, "construindo uma proposta de compromissos que ofereça aos portugueses uma sólida solução de governo".

"Que saibamos estar à altura, sob pena de, perdidos em agendas particulares, jogos de interesses ou golpes palacianos, saíamos mais enfraquecidos do que entrámos", apela Francisco Rodrigues dos Santos que não clarifica se se está a referir ao PSD. Mas a verdade é que o termo "golpes palacianos" já foi muito utilizado por Rui Rio.