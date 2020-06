Sandra Marques sai do PAN. É a segunda baixa no partido em poucas horas

Sandra Marques © Facebook de Sandra Marques

É a segunda baixa no PAN em poucas horas. Sandra Marques decidiu abandonar o partido, deixando a comissão política, e renunciou ao mandato de deputada na Assembleia Municipal de Cascais.

O anúncio foi feito nas redes sociais. Sandra Marques critica aquilo que considera ser a centralização do debate e da ação política dentro do PAN, a falta de vontade em aceitar ideias de fora do núcleo duro e a ausência de debate político em matérias essenciais.

"Sem tecer estruturais considerações sobre esta decisão, não posso deixar de frisar que nos últimos meses tenho assistido a uma centralização do debate e da ação política dentro do PAN, à falta de vontade em descentralizar e incluir ideias fora do núcleo duro, à ausência de debate político em matérias tão essenciais como o crescimento do partido no país e no estrangeiro (que faz com que não tenhamos várias distritais, nomeadamente no interior do país), tal como a uma alteração vincada no estilo de comunicação do PAN, que antes se baseava na não violência", escreveu Sandra Marques no Facebook.

A deputada é casada com o eurodeputado Francisco Guerreiro, que também deixou o PAN esta terça-feira, mas decidiu manter-se em Estrasburgo. André Silva já falou de desilusão e acusou Francisco Guerreiro de exercer o cargo de forma demasiado individualista.