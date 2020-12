Santana Lopes quer voltar a ser candidato pelo PSD. Câmara de Lisboa é o objetivo

Pedro Santana Lopes © Paulo Spranger/Global Imagens

Pedro Santana Lopes está a ponderar uma candidatura pelo PSD à Câmara Municipal de Lisboa. A notícia, inicialmente avançada pelo Jornal de Notícias, foi confirmada pela TSF.

Santana Lopes e Rui Rio, presidente do PSD, jantaram juntos na última noite, num restaurante em Lisboa, para discutir a possibilidade de uma nova candidatura. O líder social-democrata está agora a ponderar a questão.

Horas antes do jantar com Rui Rio, Santana Lopes recorreu às redes sociais para recordar, com uma fotografia, os 19 anos da sua vitória na Câmara de Lisboa, nas eleições autárquicas de 2001, nas quais derrotou o socialista João Soares, o então autarca da capital.