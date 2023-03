Santana Lopes sobre Gouveia e Melo: "Ou alguém quer fazer-lhe mal ou mostrar que é muito corajoso"

Pedro Santana Lopes © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por Artur Carvalho e Rui Oliveira Costa 15 Março, 2023 • 19:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pedro Santana Lopes considera "muito estranho" o caso dos militares da Marinha que recusaram entrar na embarcação NRP Mondego e refere a sucessão de casos no ramo militar desde que o nome do chefe do Estado-Maior da Armada, Henrique Gouveia e Melo, começou a ser falado como possível candidato presidencial.

"Devo dizer que é uma história muito estranha. Está no âmbito da Polícia Judiciária Militar, que está a investigar e ainda bem, mas há uma série de situações, também da Marinha, que puxam pelo lado do poder disciplinar do chefe do Estado-Maior da Armada. Às vezes, parece que alguém quer fazer-lhe mal ou quer mostrar que ele é muito corajoso, das duas uma. Desde que o nome dele começou a ser falado como possível candidato presidencial que acontece uma série de situações", disse o autarca da Figueira da Foz no programa Não Alinhados, da TSF.

Ouça as declarações de Pedro Santana Lopes no programa Não Alinhados, da TSF 00:00 00:00

Para Pedro Santana Lopes, não tendo "informação privilegiada", houve "uma consciência política de classe e chamada de atenção para as necessidades de reparação do equipamento", assumindo que duvida que as chefias autorizassem uma missão num navio sem condições.

"Eu não acredito que as chefias, nomeadamente o chefe do Estado-Maior da Armada, que é uma pessoa como deve ser e íntegra, e as chefias que estão abaixo dele, deixassem andar no mar navios que constituam perigo e risco para as tripulações", concluiu.

OUÇA O PROGRAMA NÃO ALINHADOS, COM PEDRO SANTANA LOPES